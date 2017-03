TBU: Esch neu – und auch Yildirim verlängert

Uphusen - Die Sorgen im Abwehrzentrum sind etwas geringer geworden: Fußball-Oberligist TB Uphusen hat Tobias Esch verpflichtet. Der 26-Jährige legte wegen seines Studiums in den USA eine einjährige Pause ein, hatte davor drei Jahre beim FC Oberneuland in der Regionalliga und zuletzt beim Heeslinger SC zwei Serien in der Oberliga gekickt. Darüber hinaus gab Florian Warmer, sportlicher Leiter, am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Co-Trainer Oktay Yildirim bekannt.

Der 1,90-Meter-Hüne Esch trainierte eine Woche am Arenkamp mit. „Uns hat seine Präsenz beeindruckt, er wird uns sicherlich sofort weiterhelfen“, frohlockte Warmer. Die Sorgen auf der Position des Innenverteidigers waren entstanden, als sich zunächst Johannes Ibelherr in Spelle eine Oberschenkelzerrung zuzog sowie eine Woche später Mateusz Peek die Ampelkarte sah und am Sonntag im Heimspiel gegen Cloppenburg aussetzt. Die Kontakte zu Tobias Esch waren durch Yannis Becker entstanden, der ja ebenfalls in Übersee studierte. Außerdem kennen sich Coach Benedetto Muzzicato und der Defensiv-Spezialist aus Oberneuland, wo sie noch zusammen gespielt hatten.

Die Vertragsverlängerung mit Oktay Yildirim konnte erst jetzt eingetütet werden, weil sich der Co-Trainer bis Anfang der Woche noch in den USA aufhielt. Warmer: „Wir sind von seiner Arbeit überzeugt und freuen uns, dass Okki nun ein Jahr weiter im Gespann mit Benedetto auf der Bank sitzen wird.“ J vde