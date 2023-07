TB Uphusen bricht nach der Halbzeit völlig ein – 1:5

+ © vst Erzielte den einzigen Uphuser Treffer: Artur Bondar (am Ball). © vst

Zwei grundverschiedene Halbzeiten lieferte der Fußball-Landesligist TB Uphusen in seinem Testspiel vor heimischer Kulisse gegen den TuS Sudweyhe ab. So führten die Blau-Weißen bei Halbzeit hochverdient mit 1:0 durch den Treffer von Artur Bondar (18.), nach der Pause aber brach der TBU aufgrund zahlreicher Wechseleien völlig ein und unterlag noch sehr deutlich mit 1:5.

Uphusen – Für Co-Trainer Philipp Rockahr war das Ergebnis dann nicht so wild, „auch wenn es sich im ersten Moment brutal anhört. Aber wir haben es bis zur Pause richtig gut gemacht, hätten auch selbst schon 5:1 führen müssen, ließen aber wieder einmal zu viele Chancen liegen. Das ist weiter unser großes Manko, an dem wir jetzt intensiv arbeiten werden. In dieser Hälfte haben wir aber zu einem großen Teil mit Spielern agiert, die zum Stamm der vergangenen Saison gehört haben. Das haben wir dann nach dem Wechsel geändert. Nun kamen Spieler zum Zug, die entweder Neuzugänge oder auch erst noch Testspieler bei uns sind. Da hat dann leider gar nichts mehr geklappt!“