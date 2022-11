TB Uphusen: Auf die Defensive kommt es gegen FC Verden 04 an

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Besonders gefordert: Burak Yigit (rechts) soll der Uphuser Defensive gegen Verdens starke Offensive den nötigen Halt geben. © häg

Der TB Uphusen hat Blut geleckt: Nach dem wichtigen Erfolg in Neetze geht die Elf von Coach Christian Ahlers-Ceglarek am Sonntag (14 Uhr, Arenkamp) selbstbewusst ins große Landesliga-Derby gegen den FC Verden 04.

Uphusen – „Klar wird es nicht einfach. Aber wenn wir 120 Prozent geben, können wir das Ding gewinnen“, herrscht bei Teammanager Ismael Ismailoglu Zuversicht. Zumal die Uphuser vom Erfolg beseelt im Training richtig Gas gegeben haben und alle Mann an Bord sind. Lediglich hinter Justin Schmidt, der mit Achillessehnen-Problemen Laufeinheiten absolvierte, steht ein Fragezeichen.

Ismailoglu: „Es ist ein 50:50-Match“

Da Ismailoglu die Stärken des FC eindeutig im Sturm sieht, komme es in erster Linie auf seine Defensive an: „Wir vertrauen Keeper Schimmel sowie den beiden erfahrenen Verteidigern Sedat Yücel und Burak Yigit. Sie werden schon den nötigen Rückhalt geben.“ Trotz der FC-Offensivpower gehen die Gäste alles andere als ängstlich ins Prestige-Duell, „zumal wir ja schon genug Punkte liegengelassen und vor allem zu Hause einiges gutzumachen haben. Aber es ist ein 50:50-Match.“

Gäste-Coach Frank Neubarth, der den TBU bereits in Augenschein nahm, kommt mit großem Respekt an den Arenkamp: „Individuell starke Kicker stehen in den Uphuser Reihen, ein paar gute Zocker. An perfekten Tagen können sie jede Mannschaft in der Liga schlagen.“ Angetan zeigte sich der Ex-Profi von Stürmer Ouly Magouhi.

FC-Coach Neubarth bangt um Hoins

Nachdem die Verdener gegen Hambergen nicht allzu sehr gefordert worden sind, mahnt ihr Trainer höchste Konzentration im Derby an: „Der TBU wird uns mehr wehtun, da dürfen wir unter Druck nicht die Übersicht verlieren. Dennoch liegt es in erster Linie auf uns, ob wir etwas holen.“

Personell plagen den Tabellendritten Sorgen, in Jan-Ole Müller (Gelbsperre) und Jonathan Schmude (gesundheitliche Probleme) fehlen zwei wichtige Kicker vor der Abwehr. Optionen fürs Mittelfeld sind Eddy Kelsch, Jalte Röpe und Matthis Meyer. Zwar ist Jonas Austermann nach Grippe wieder dabei, dafür bangen die Allerstädter um Dennis Hoins. Der Dreierpacker vom Hambergen-Match ist erkrankt – Einsatz noch völlig offen.