TB Uphusen weiter ohne Abwehrchef Rathjen - aber mit Littmann

Von: Frank von Staden

Robert Littmann. © von Staden

Am Sonntag stellt sich der TSV Elstorf am Arenkamp vor. Und Fußball-Landesligist TB Uphusen ist fest entschlossen, den nächsten Dreier einzufahren. Auch ohne Abwehr-Chef Frithjof Rathjen.

Uphusen – Ja, Uphusen Landesliga-Fußballer konnten am vergangenen Wochenende durch den Sieg in Westercelle den Negativlauf von fünf Niederlagen in Serie endlich stoppen. Doch nein, so richtig zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen nach dem nicht alltäglichen 6:5 eher nicht. Deshalb sagt Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan vor dem anstehenden Heimspiel am Sonntag gegen den TSV Elstorf auch: „Wir müssen an dem Sieg, aber nicht an die Leistung des Vorsonntages anknüpfen!“

Logisch, „denn fünf Gegentore nagen schon an einem und sind einfach zu viel. Man muss kein Prophet sein, wenn man vorhersagt, dass man nicht immer dann auch sechs Buden macht“, appelliert Tavan da an alle Mannschaftsteile, sich an der Defensivarbeit zu beteiligen. „Wir können hinten nur stabil stehen, wenn wir vorn schon mit der Arbeit beginnen! Jeder muss da mitmachen und darf nicht hoffen, dass der Nebenmann schon für ihn mitläuft. Wenn das wieder funktioniert, dann sind wir wieder in der Spur. Denn nach vorn haben wir ja gezeigt, dass sich uns da immer etwas anbietet“, so der Co-Trainer weiter.

Personell wird sich kaum etwas zum Westercelle-Spiel ändern. Weiter wird Abwehrchef Frithjof Rathjen aus privaten Gründen fehlen, dafür steht allerdings Routinier Robert Littmann wieder im Uphuser Kader.