TB Uphusen: Tavan stellt Charakterfrage

Von: Frank von Staden

Teilen

Emrah Tavan © vst

Nach dem vergeigten Heimspiel am Wochenende gegen den MTV Treubund Lüneburg redete sich Coach Christian Ahlers-Ceglarek so richtig in Rage und sprach einem Teil der Mannschaft die Landesliga-Tauglichkeit ab, nun erwarten er und sein Co Emrah Tavan beim kommenden Auftritt in Neetze eine Reaktion des Teams.

Uphusen – Dabei stellte der Vertreter von Ahlers-Ceglarek gleich zu Beginn die Charakterfrage, sagte: „Ich erwarte jetzt, dass sich alle nach den deutlichen Worten den Arsch aufreißen werden. Denn das hat man zuletzt einfach nicht mehr gesehen! Wenn jetzt keine Reaktion vom Team kommt, dann weiß ich es auch nicht mehr!“

Der kommende Gastgeber, der aus bisher 13 Partien sechs Siege, sechs Niederlagen und ein Remis einfuhr und damit Tabellenplatz sieben belegt, ist für Tavan quasi die „Wundertüte der Liga“. Denn die Neetzer zeigten bisher zwei Gesichter. So bejubelte der kommende TBU-Gegner Siege gegen Verden (3:1), in Hagen/Uthlede (3:2) oder auch einen 8:1-Kantersieg vor heimischer Kulisse gegen Drochtersens Regionalliga-Reserve. Allerdings gab es auch ein 0:1 in Stade oder auch ein 1:3 gegen Hedendorf/Neukloster.