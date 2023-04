TB Uphusen 0:1 – Tavan sieht falsche Elfmeter-Entscheidung

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Sah umstritten Gelb-Rot: Uphusens Benjamin Schimmel. © Privat

Wieder einmal durch einen Strafstoß verloren: Der TB Uphusen kassierte am Sonntag im Landesliga-Match beim FC Hagen/Uthlede ein 0:1 (0:0) und bleibt abstiegsgefährdet. Sowohl die Elfmeter-Entscheidung als auch eine späte Ampelkarte gegen Benjamin Schimmel brachte das Trainer-Team auf die Palme.

Uphusen – „Vorm Strafstoß steigt Ferhat zum Kopfball hoch, die Kugel streift bei der Landung seinen Arm. Das war für mich keiner“, sah Assistent Emrah Tavan seinen Bruder zu Unrecht bestraft. Mirko Franke nahm dankend an und traf zum 1:0 (56.). „Es war ein typisches Remis-Spiel, Hagen hatte das Quäntchen Glück bei diesem Pfiff. Unsere Jungs haben alles reingeworfen, wir können ihnen keinen Vorwurf machen“, meinte Tavan.

Gelb-Rot für Schimmel erzürnt Co-Trainer Tavan

Die TBU-Gemüter kochten in der Nachspielzeit endgültig über. Schiri Marvin Hauschild gab zunächst einen Freistoß für Benjamin Schimmel, der am Kopf getroffen worden war, nahm ihn jedoch wieder zurück und zeigte dem Keeper Gelb. Der beschwerte sich, was die Ampelkarte zur Folge hatte (90.+5). „So was geht natürlich nicht“, meinte Emrah Tavan, nachdem die Niederlage besiegelt war: „Das Gespann hatte an diesem Tag einfach keine Linie, und zwar auf beiden Seiten nicht.“

In einem regelrechten Kampfspiel hatten sich beide Teams nichts geschenkt. Bis zum Abpfiff versuchten die Gäste alles, blieben in ihren Bemühungen aber erfolglos. Der eingewechselte Artur Bondar und Jonathan Bondombe-Simba hatten die besten Chancen für die Arenkamp-Kicker. Die geschlossene Teamleistung wurde nicht belohnt.