Starke Leistung bleibt unbelohnt

Von: Kai Caspers

Uphusens Simar Alkas (Mitte) hatte bei seinem ersten Einsatz in der Startelf des Landesligisten einige gute Szenen in der Offensive. Doch ein Treffer wollte dem groß gewachsenen Stürmer des TBU nicht gelingen. © Hägermann

Bitterer Nachmittag für den TBU Uphusen: Obwohl der Fußball-Landesligist Tabellenführer SV BW Bornreihe alles abverlangte, setzte es beim 2:3 bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Uphusen – Als der Schlusspfiff ertönte, schüttelte Burak Yigit nur mit dem Kopf. Der Kapitän des Fußball-Landesligisten TB Uphusen hatte mit seinem Team dem Tabellenführer SV BW Bornreihe über die gesamten 90 Minuten einen großen Kampf geliefert. Doch am Ende standen die Gastgeber beim 2:3 (0:1) erneut mit leeren Händen da und kassierten damit bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Trainer Christian Ahlers-Ceglarek sieht beste Saisonleistung

Auch für Christian Ahlers-Ceglarek war es nur schwer zu verstehen. „Das ist schon brutal. Ich denke, dass wir heute unsere bis dato beste Saisonleistung gezeigt haben. Aber es passt dann eben auch zu unserer aktuellen Situation, dass Frithjof in der 92. Minute eben nicht an den Ball kommt“, verwies der Uphuser Trainer auf den denkbar knapp verpassten möglichen Ausgleichstreffer Rathjens in der Nachspielzeit. „Und der wäre in jedem Fall verdient gewesen. Ich kann den Jungs nämlich keinen Vorwurf machen. Aber leider haben sie sich für eine starke Leistung nicht belohnt.“

Hugo Magouhi (rechts), der hier schneller als sein Bornreiher Gegenspieler ist, war eine große Belebung für das Uphuser Offensivspiel. © Hägermann

Auf dem nach dem Dauerregen nur schwer zu bespielbaren Boden entwickelte sich von Beginn an ein rassiges Spiel mit vielen Zweikämpfen. Dabei wirkten die Gastgeber nach den vergangenen vier Niederlagen alles andere wie ein angeschlagener Boxer. Nicht von ungefähr attestierte Ahlers-Ceglarek seinen Schützlingen auch die bis dato stärkste Saisonleistung. In der vierten Minute hatte der TBU-Trainer den Torjubel bereits auf den Lippen. Wunderschön von Simar Alkas in Szene gesetzt, legte Hugo Magouhi aber noch einmal quer auf Alkas, anstatt selbst den Abschluss zu suchen. Und der scheiterte am glänzend reagierenden SV-Torhüter Martin Küstner. In der Folge waren die favorisierten Gäste zunächst nur nach Ecken gefährlich, ehe erneut Magouhi und Alkas binnen zwei Minuten (24./25.) in aussichtsreicher Position die mögliche Führung der Gastgeber verpassten. Auf der anderen Seite stand TBU-Keeper Benjamin Schimmel gleich zweimal im Mittelpunkt des Geschehens, als er gegen SV-Kapitän Philip Bähr (30./31.) klären musste. Vier Minuten vor der Pause ging der Tabellenführer aus Bornreihe durch Justin Dähnenkamp, der einen Strafstoß verwandelte, in Führung. Zuvor hatte Robert Littmann Loris Menger von den Beinen geholt. Dennoch zeigte sich „Zecke“ mir der Entscheidung nicht ganz einverstanden, da Schiedsrichter Maximillian Heinel zunächst auf Abstoß entschieden hatte, ehe er dann doch auf den Punkt zeigte. „Aber das passte zu seiner Leistung“, hatte der TBU-Trainer direkt nach dem Wechsel (49.) die nächste für ihn fragwürdige Entscheidung gesehen. Nach schönem Zuspiel war Ordi Kheder auf und davon und kam kurz vor dem Strafraum der Gäste zu Fall. Doch der Pfiff blieb aus. Ahlers-Ceglarek: „Ordi wurde für mich klar getroffen. Und da Bornreihes Spieler letzter Mann gewesen ist, hätte es eigentlich nur eine Entscheidung geben dürfen.“ Aber damit nicht genug. In der 63. Minute der nächste Tiefschlag. Nach einer Ecke landet der zweite Ball bei SV-Kapitän Bähr und traf mit einem trockenen Schuss zum 0:2. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Nach Pass von Kheder wussten sich die Gäste nur mit einem Foul an Magouhi zu helfen und der Gefoulte verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:2 (67.). Nur wenig später fand Magouhi, der das Uphuser Offensivspiel sehr belebte, erneut seinen Meister in Küstner. Wie es besser geht, demonstrierte Bähr nach einer feinen Einzelaktion mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 (72.). Aber auch diesen Rückschlag steckten die Gastgeber weg. Nach schöner Flanke von Sedat Yücel traf der erst kurz zuvor eingewechselte Rasho Chicho mit seinem ersten Ballkontakt per Kopf zum 2:3 (81.). Doch zu mehr reichte es nicht. „Die Jungs tun mir einfach leid. Sie haben so viel in dieses Spiel investiert und stehen nun doch wieder mit leeren Händen da“, ärgerte sich Trainer Christian Ahlers-Ceglarek.