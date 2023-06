TB Uphusen: Nouri, Hermann und Schierenbeck kommen mit den Werder-Legenden

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

In Uphusen dabei: Alexander Nouri, hier 2017 als Bremer Bundesliga-Coach im heimischen Weserstadion, spielt mit den Werder-Legenden am 17. Juni am Arenkamp. © GumzmediA

Weitere Stars haben sich für das Spiel der Werder-Legenden beim Landesligisten TB Uphusen am Sonnabend, 17. Juni, angekündigt: Ex-Bundesliga-Coach Alexander Nouri, Leistungszentrums-Leiter Björn Schierenbeck und Günter Hermann, Weltmeister von 1990, laufen laut Mit-Organisator Emrah Tavan auf.

Uphusen - Darüber hinaus hoffen die Uphuser auf weitere prominente Namen, nachdem bereits Ailton, Ivan Klasnic, Nelson Valdez und Felix Wiedwald ihre Teilnahme zugesichert hatten. Für den Fußball-Leckerbissen, der um 15:30 Uhr (Einlass 13:30 Uhr) am Arenkamp angepfiffen wird, bieten die Blau-Weißen anlässlich des Achimer Stadtfestes noch einen Vorverkauf (alle Tickets 8 €) am Sonnabend im Enterprise in der Obernstraße 24 an. Auch weiterhin gibt es Tickets in der Landschlachterei Warmer (Bremer Straße 54) und der Papeteria (Uphuser Heerstraße 31) in Achim sowie Vodafone-Shop in Langwedel (Große Straße 41).