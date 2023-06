TB Uphusen: Noch zwei Neue für den Landesligisten

Von: Frank von Staden

Ramazan Gülac © Privat

Fußball-Landesligist TB Uphusen bastelt weiter akribisch an einem stabilen Gerüst für die kommende Saison. Am Dienstag konnte so der neue sportliche Leiter, Emrah Tavan, zwei weitere Neuzugänge vermelden.

Ali Hazimeh © Privat

Uphusen – Vom Kreisligisten FC Hude wechselt der 30-jährige Routinier Ali Hazimeh an den Arenkamp, der für den Libanesen nicht unbekannt ist, trug er doch schon von Januar 2014 bis Januar 2015 das Trikot des Turnerbundes. Überhaupt hat der Linksfuß, der sich auf der linken Verteidigerposition und im linken Mittelfeld am wohlsten fühlt, schon zahlreiche Fußballstationen hinter sich. So spielte Hazimeh vom 1. Juli 2019 bis dato für den Brinkumer SV, den SV Hemelingen und eben dem FC Hude. Auch der SV Oldenburg, SV Ippener und der Wilhelmshavener SV gehörten zu seinen Stationen.

Ganz anders sieht es da bei Neuzugang Nummer zwei, dem 23-jährigen Ramazan Gülac aus, der vom TuS Komet Arsten zu den Blau-Weißen wechseln wird. „Ein guter Zentrumspieler, der im offensiven als auch defensiven Mittelfeld agieren kann. Ein Spieler, der sehr gut ins Teamgefüge passt“, urteilt Tavan über Gülac, der bisher nur für die Kometen seine Fußballstiefel schnürte.