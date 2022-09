TB Uphusen leistet Offenbarungseid – 0:4

Von: Björn Drinkmann

Das Nachsehen haben hier Berkat Karaca (links) und Ahmad Siala in der Uelzer Abwehr. Am Ende verlor der TB Uphusen blamabel 0:4. © Albrecht

Einen Offenbarungseid allerhöchster Güte leistete sich der TB Uphusen am Sonntag bei der hochverdienten 0:4 (0:2)-Heimpleite im Landesliga-Duell gegen den SV Teutonia Uelzen.

Uphusen –Trainer Christian Ahlers-Ceglarek sprach nach dem 0:4 seines TB Uphunsen in der Landesliga gegen den SV Teutonia Uelzen sogar vom „schlechtesten Spiel, seit dem ich hier bin“ und schloss dabei auch explizit die Spiele mit ein, als er noch als Aktiver mit dabei gewesen war.

Tatsächlich war es abgesehen von den ersten zehn Minuten eine sehr desaströse Vorstellung. Artur Bondar, der das Leder freistehend nicht richtig traf, und Justin Schmidt, der seinen Schlenzer knapp neben das Gehäuse beförderte, hätten in der Anfangsphase durchaus zur Führung treffen können. Die Gäste beschränkten sich aufs Kontern – der Erste führte auch direkt zum Erfolg. Nach einem langen Schlag auf Nils Brüggemann wollte Keeper Benjamin Schimmel nahe der Strafraumkante das Leder wegspitzeln, erwischte den Uelzener aber am Fuß. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Philipp Hatt souverän zum 0:1 (13.).

Rückstand bringt Uphusen voll aus dem Konzept

Durch diesen Gegentreffer verloren die Gastgeber vollkommen ihr Konzept. Im Spielaufbau fehlte jegliche Kreativität gegen den Abwehrriegel. Die Gäste dagegen operierten fast ausschließlich mit langen Bällen und kamen immer wieder zu besten Gelegenheiten. Aktivposten Felix Lüdemann zielte zu zentral und Brüggemann traf vollkommen frei nur die Latte. Kurz danach klärte der in diesem Spiel ansonsten schwache Justin Gericke mit einer fairen Grätsche in höchster Not gegen Brüggemann. Immer wieder schlugen die Gäste das Spielgerät stumpf weit nach vorne. So auch beim 0:2, als Hatt steil geschickt wurde. Seinen Querpass musste Brüggemann nur noch aus einem Meter ins Tor schieben (43.).

Wer jetzt dachte, die Uphuser kommen mit dem unbedingten Willen zur Wende aus der Kabine, hatte sich gewaltig getäuscht. Zumindest war von diesem Willen nicht im Geringsten etwas zu sehen. Stattdessen reichte ein simpler Steckpass, damit Lüdemann zum hochverdienten 0:3 vollenden konnte (48.). Richtig grotesk wurde es dann beim 0:4, als Gericke das Kopfballduell verlor, Burak Yigit und Schimmel sich nicht einigen konnten. Der eingewechselte Barinowski bedankte sich artig und schob das Leder ins Tor (60.).

Das war eine blutleere Vorstellung, in der Verfassung fangen wie uns kommende Woche in Etelsen fünf Dinger.

Und die Uphuser? Von denen war weder etwas zu hören, geschweige denn zu sehen. Den einzigen halbwegs gefährlichen Schuss aufs Tor in Halbzeit zwei gab Awrdekhan Kheder ab, der allerdings deutlich über das Gehäuse ging. Die Gäste hielten sich in der Schlussphase auch etwas zurück und schaukelten das 4:0 souverän über die Zeit. Entsprechend sprachlos waren dann auch die beiden Trainer Ahlers-Ceglarek und Emrah Tavan. „Wir hatten überhaupt keine Lösungsansätze. Man hat gesehen, dass wir einige Stammkräfte nicht ansatzweise ersetzen können,“ sprach Ahlers-Ceglarek die Ausfälle von Ouly Hugues Magouhi, Frithjof Rathjen und Robert Littmann an. „Das war eine blutleere Vorstellung, in der Verfassung fangen wie uns kommende Woche in Etelsen fünf Dinger,“ ergänzte Tavan.