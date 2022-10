TB Uphusen kassiert 0:5-Packung

Von: Kai Caspers

Eine deutliche 0:5-Klatsche setzte es für Kapitän Burak Yigit und den TB Uphusen in Drochtersen. © häg

Die nächste Enttäuschung für Fußball-Landesligist TB Uphusen. Anstelle der geforderten Reaktion nach dem 0:3 gegen Elstorf setzte es am Freitagabend eine herbe 0:5 (0:3)-Klatsche bei der SV Drochtersen/Assel II.

Uphusen – Kein Wunder, dass Emrah Tavan dann auch völlig bedient war. „Das war hinten raus nicht schön anzusehen. Zumal wir uns wieder einmal selbst auf die Verliererstraße bringen“, hatte Uphusens Co-Trainer zunächst eine starke Anfangsphase seiner Elf gesehen. Bereits in der ersten Minute hatte Justin Schmidt die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss klatschte nur an den Pfosten. Quasi im nächsten Angriff der nächste Hochkaräter, als Simar Alkas allein vor dem SV-Gehäuse auftauchte. „Da kann er den Torhüter fragen, in welche Ecke er den Ball haben will“, ärgerte sich Tavan. „Doch stattdessen legt er den Ball noch einmal quer und so verpufft die Chance.“ Zu allem Überfluss konnte auch Hugo Magouhi (10.) das Leder aus neun Metern nicht im Tor der Gastgeber unterbringen. Die Strafe – sie ließ nicht lange auf sich warten. Denn nach einem Eigentor (20.) von Daniel Younis nahm das Unheil seinen Lauf. Binnen sieben Minuten erhöhten von Borstel (23.) und Hessar (27.) auf 3:0 – die Vorentscheidung. Nach dem Wechsel war es erneut von Borstel (50.) der auf 4:0 erhöhte. Tavan: „Da hat bei uns gar nichts mehr gepasst. Wir hätten sogar noch deutlicher verlieren können“ Den Treffer zum 5:0-Endstand (61.) erzielte Patjens. Durch die Niederlage rutschte der TBU auf einen Abstiegsplatz. kc