TB Uphusen: Jetzt geht es um alles

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wieder im Kader dabei: Benjamin Ciosanski könnte der Uphuser Offensive die nötigen Impulse geben – schließlich geht es gegen Hambergen um alles. © von Staden

Das letzte Heimspiel hat es in sich für den TB Uphusen: Im Landesliga-Duell am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Hambergen geht es im Kampf gegen den Abstieg für die Blau-Weißen schon um alles. „Jedem muss die Bedeutung bewusst sein. Es ist allen klar, was passiert, wenn wir nicht gewinnen“, redet Emrah Tavan nicht um den heißen Brei herum.

Uphusen – Nach dem deprimierenden 0:5 in Verden hatte der Co-Trainer in den ersten Einheiten der Woche die nötige Intensität verspürt, „also bin ich sicher, dass wir entsprechend auftreten werden. Das sind wir uns einfach selber schuldig.“ Der Druck sei zu spüren – damit müsse sein Team umgehen können und nicht gleich alles nach vorne werfen: „Es kann ruhig ein Geduldsspiel werden. Wir haben 90 Minuten Zeit, einen Treffer mehr zu erzielen.“

Benjamin Ciosanski wieder dabei

Dass die lange als Absteiger feststehenden Hamberger die letzten Landesliga-Spiele noch genießen wollen, wurde am vorvergangenen Wochenende mit dem 2:1-Erfolg über den FC Verden 04 deutlich. Tavan: „Sie werden kämpferisch das bestmögliche geben, keine leichte Aufgabe für uns. Umso wichtiger ist, dass wir nicht nur die Basics abrufen, sondern auch spielerisch funktionieren.“

Im Kader gibt es kaum Änderungen, allerdings kehrt der in Verden privat verhinderte Stürmer Benjamin Ciosanski zurück. Und beim lange angeschlagenen Philipp-Bruno Rockahr zeigt sich Tavan zuversichtlich: „Rocky wird nicht kneifen, wenn es irgendwie geht.“