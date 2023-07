TB Uphusen holt mit Souaifi und Barshi noch zwei Neuzugänge

Von: Frank von Staden

Teilen

Änis Souaifi © Privat

Fußball-Landesligist TB Uphusen kann jetzt zwei weitere Neuzugänge in trockene Tücher packen. So vermeldete der neue sportliche Leiter, Emrah Tavan, am Donnerstag in Änis Souaifi (1. FC RW Achim) und Andras Barshi (TuS Schwachhausen) die nächsten Zusagen für die Blau-Weißen.

Uphusen – Der 27-jährige Offensivspieler Souaifi spielte vor seinem Engagement in Achim beim TuS Schwachhausen sowie beim SV Hemelingen in der Bremen-Liga und wollte mit den Rot-Weißen den Gang in die Kreisliga nicht mitmachen. „Änis hat im Training einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Deshalb haben wir uns recht schnell für ihn entschieden“, so Tavan, der auch dem jungen Andras Barshi (21) eine gute Rolle beim TBU zutraut. In Schwachhausen wurde er im Mittelfeld eingesetzt, verfügt dabei über eine sehr gute Technik. „Seine Ballbehandlung ist beeindruckend. Allerdings konnte er aufgrund eines Kreuzbandrisses kaum spielen, braucht noch etwas Anlaufzeit“, so Tavan.