TB Uphusen: Hält die Serie auch in Uelzen?

Keine Atempause für die Landesliga-Fußballer des TB Uphusen, die am Ostermontag in Uelzen den nächsten schweren Brocken im Abstiegskampf vor der Brust haben. So weiß dann auch TBU-Coach Emrah Tavan genau: „Im Grunde ist es für uns ja wieder ein Sechs-Punkte-Spiel!“

Uphusen – Doch die Blau-Weißen reisen auch mit einer breiten Brust an. Denn immerhin sind die Arenkamp-Kicker seit fünf Spielen ungeschlagen, konnten dabei gleich vier Siege auf das Habenkonto verbuchen. „Darauf aber dürfen wir uns natürlich nicht ausruhen. Dafür geht das da unten in der Tabelle alles viel zu eng zu. Wenn wir glauben, in Uelzen könnte es ein Selbstläufer werden, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Wie im Hinspiel, wo wir beim klaren 0:4 richtig Prügel bezogen haben – und das aufgrund unserer mäßigen Vorstellung nicht gerade zu Unrecht“, weiß Tavan genau, dass bei der Teutonia die Trauben schon recht hoch hängen dürften.

Personell wird es nur kleine Veränderungen beim TBU geben. So kehrt Routinier Dennis Janssen nach seiner Rotsperre wieder in die Start-Elf zurück, dafür wird Berkat Karaca berufsbedingt passen müssen.