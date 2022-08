TB Uphusen gnadenlos effektiv – 4:0

Von: Kai Caspers

Rechtzeitig vor dem Saisonstart verpflichtete Fußball-Landesligist TB Uphusen mit Ilias Kasapis noch einen neuen Spieler. Und der wusste beim 4:0 über Aufsteiger Lindwedel-Hope von Beginn an zu überzeugen.

Uphusen – Die Anspannung vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga war beim TB Uphusen von der ersten Sekunde an deutlich zu spüren. Nicht nur die Spieler, sondern vor allen Dingen die Akteure auf der Bank und das Trainerduo standen von Beginn an unter Strom. Jede gute Aktion wurde lautstark bejubelt. Und davon gab es einige. Denn am Ende gewann das Team von Christian Ahlers-Ceglarek mit 4:0 (1:0) gegen Aufsteiger SV Lindwedel-Hope.

„So einen Auftakt wünscht man sich natürlich als Trainer. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Aber wir wissen auch, wie wir das Spiel einzuordnen haben“, attestierte Ahlers-Ceglarek seinem Team eine sehr effektive Leistung. Noch wichtiger war für ihn jedoch die Tatsache, dass die Defensive im Grunde genommen nichts zugelassen hat. Das war auch ein Verdienst von Neuzugang Ilias Kasapis. Der 27-Jährige spielte zuletzt für den OSC Bremerhaven als Innenverteidiger. Gegen Lindwedel agierte Kasapis als Sechser und überzeugte auch dort auf Anhieb. „Das war schon beeindruckend. Ilias hilft uns auf jeden Fall sofort weiter“, erklärte „Zecke“. Aber auch für Berkat Karaca hatte Uphusens Trainer ein Extralob parat. „Was Berkat hinten alles weggeräumt hat, war schon überragend. Ich glaube, dass er keinen Zweikampf verloren hat. Und seine Ruhe war schon beeindruckend“, zollte Ahlers-Ceglarek dem 37-Jährigen seinen Respekt.

Im Spiel drückten die Gastgeber von der ersten Sekunde aufs Gaspedal und schienen den Aufsteiger damit ordentlich zu beeindrucken. Strich der erste Torschuss des auffälligen Ordi Kheder (3.) noch knapp neben das SV-Gehäuse, zappelte das Leder nur wenig später doch im Netz der Gäste. Nach einem Ballgewinn von Jonathan Bondombe-Simba fasste sich Rasho Chicho aus 20 Metern ein Herz und traf trocken ins rechte Eck – 1:0 (5.). In der achten Minute ging die gesamte TBU-Bank dann richtig steil. Nach einem Ballgewinn machte sich Chicho alleine auf den Weg Richtung Tor, ehe er von als Torben Deppe als letzter Mann gefoult wurde. Zum großen Ärger der Gastgeber zeigte Schiedsrichter Mika Jungclaus, der nicht immer den besten Eindruck machte, jedoch nur Gelb. Da hätten sich die Gäste über einen Platzverweis nicht beschweren dürfen. Glück dann für den TBU, als Lindwedels Schröder einen Ball freistehend vor dem Tor neben den Kasten setzte. In der Folge bestimmten die Uphuser weiterhin das Geschehen, wobei Torhüter Benjamin Schimmel lediglich bei zwei Schüssen aus der zweiten Reihe gefordert war.

Jonathan Bondombe-Simba und Justin Schmidt ziehen Lindwedel-Hope endgültig den Stecker

Nach dem Wechsel kamen die Gäste zwar deutlich bissiger aus der Kabine, doch als Jonathan Bondombe-Simba mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung das 2:0 (62.) erzielte, roch es bereits nach der Vorentscheidung. Spätestens nach dem 3:0 (70.), das Justin Schmidt nach toller Vorarbeit von Ordi Kheder mit der Hacke erzielte, war dem SV endgültig der Stecker gezogen. Aber auch danach ließen die Uphuser keinen Deut nach. In der Nachspielzeit (90.+3) war es dann Kheder, der nach Pass von Kasapis für den 4:0-Endstand verantwortlich zeichnete.