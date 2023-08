TB Uphusen: Gleich ein echter Härtetest

+ © Staden, Frank von Fehlt: Benjamin Ciosanski. © Staden, Frank von

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein echter Härtetest gleich zum Saisonstart wartet am Sonntag auf den Fußball-Landesligisten TB Uphusen, stellt sich am Arenkamp doch die spielstarke Drochterser Regionalliga-Reserve vor.

Uphusen – Jetzt gilt es für den TB Uphusen, der sich in der Fußball-Landesliga erneut ganz dick den Klassenerhalt auf die Fahne geschrieben hat. Ein echter Härtetest steht dabei gleich zum Saisonstart an, stellt sich am Sonntag doch die spielstarke Regionalliga-Reserve des SV Drochtersen/Assel am Arenkamp vor.

„Klar ist das gleich ein Brocken. Da muss man sofort auf Betriebstemperatur sein. Aber ich bin da sehr optimistisch. Denn gerade in der Schlussphase der Vorbereitung lief es wirklich gut bei uns. Die Neuen finden sich immer besser zurecht bei uns“, lobte da Uphusens sportlicher Leiter Emrah Tavan vor allem die Vorstellung in der zweiten Halbzeit im Testspiel gegen den SV BW Neuhof (4:1).

Personell sieht es auch gar nicht so schlecht bei den Hausherren aus. Tavan: „Wir haben zwar einige in unseren Reihen, die sich mit ein paar Blessuren herumplagen, doch der Kader ist nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ gut gefüllt.“ Einzig Benjamin Ciosanski wird aller Voraussicht passen müssen (Wade). Ein Einsatz käme wohl noch zu früh.