TB Uphusen: Fußballfest am 17. Juni mit Ailton & Co.

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Riesen-Vorfreude: Das TBU-Organisationsteam begrüßte Publikumsliebling Ailton (Vierter von links) zur Präsentation des Trikots, das die Werder-Legenden am 17. Juni im Fußballfest gegen die Uphuser tragen werden. © Verein

Es soll ein richtiges Fußballfest werden: Die Werder-Legenden um Ailton geben am Sonnabend, 17. Juni, ihre Visitenkarte am Arenkamp ab und spielen dort gegen ein Team des gastgebenden TB Uphusen.

Uphusen - „Wir planen mit 2000 Zuschauern. Es wird ein bisschen größer als das Match, das die Traditionsmannschaft des SV Werder in Langwedel absolviert hat“, freut sich Emrah Tavan schon aufs riesige Event. Anpfiff ist um 15:30 Uhr, der Einlass beginnt um 13:30 Uhr.

Der Co-Trainer des Landesligisten steckt mit seinem Organisationsteam um Mehmet Tavan, Florian Warmer und den gesamten Vorstand des TBU mitten in den Vorbereitungen auf diesen Leckerbissen: „Nicht nur für reine Fußballfans wollen wir einen wunderschönen Tag bieten, auch die Familien sollen auf ihre Kosten kommen.“ Tombola, Angebote für Kleinkinder und noch vieles mehr – das riesige Rahmenprogramm gibt für alle etwas her.

Auch Klasnic, Valdez und Wiedwald dabei

Zugesagt haben neben Publikumsliebling Ailton bisher die einstigen Werder-Größen Ivan Klasnic, Nelson Valdez und Felix Wiedwald. Darüber hinaus erwartet Tavan weitere Ex-Stars in Grün-Weiß. Sie treten gegen eine gemischte Truppe des TB Uphusen an, in der sich aktuelle und langjährig verbundene Kicker im Duell mit den Bremern messen wollen.

Zwar werden reichlich Parkmöglichkeiten vorhanden sein, aber die Organisatoren appellieren an Fans aus der Nähe, zu Fuß oder mit dem Fahrrad den Weg zum Arenkamp anzutreten.

Vorverkauf beginnt am Montag

Am kommenden Montag, 15. Mai, beginnt der Vorverkauf für dieses Fußballfest – alle Tickets kosten 8 Euro. Sichern können sich die Fans ihre Eintrittskarten in der Landschlachterei Warmer (Bremer Straße 54) und der Papeteria (Uphuser Heerstraße 31) in Achim sowie im Vodafone-Shop in Langwedel (Große Straße 41). Darüber hinaus werden die begehrten Tickets im Rahmen des abschließenden Landesliga-Heimspiels des TB Uphusen am Sonntag, 21. Mai (15 Uhr), gegen den FC Hambergen angeboten.