TB Uphusen: Florian Warmer verfällt (noch) nicht in Panik

Von: Kai Caspers

Teilen

Schon jetzt arbeitet Florian Warmer an Verstärkungen für die Winterpause. © vst

Sportlich hinkt Fußball-Landesligist TB Uphusen den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Denn nach dem Abstieg aus der Oberliga findet sich das Team von Christian Ahlers-Ceglarek erneut im Tabellenkeller wieder.

Uphusen – Nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga erwischte der TB Uphusen einen glänzenden Saisonstart in der Landesliga. Doch nach den beiden Auftaktsiegen ist beim TBU längst Ernüchterung eingekehrt. Aktuell rangiert das Team von Christian Ahlers-Ceglarek auf einem Abstiegsplatz. Von Panik ist bei Florian Warmer aktuell noch nichts zu spüren. Trotzdem ist sich Uphusens Team-Manager der bedrohlichen Lage durchaus bewusst, wie er im Interview verrät.

Herr Warmer, nach dem guten Start hat ihre Mannschaft zuletzt doch ziemlich enttäuscht. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das größte Problem ist sicher die Tatsache, dass unser Kader einfach zu dünn besetzt ist. Von der Qualität bin ich auch weiterhin überzeugt. Aber wir können Spieler wie Philipp Rockahr oder Nico Drummer, deren Verletzungen sich doch länger als erwartet hinziehen, einfach nicht ersetzen. Aber da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen und mit in die Verantwortung nehmen.

Was meinen Sie damit?

Es wäre sicher besser gewesen, wenn wir den Kader im Sommer noch breiter aufgestellt hätten. Aber nach dem Abstieg aus der Oberliga war es auch extrem schwer, Spieler für die Landesliga zu bekommen. Zu allem Überfluss haben uns dann auch noch kurz vor Saisonbeginn mit Terry Becker und Mohammed Tekin zwei Spieler verlassen, die in unserem Konzept eine wichtige Rolle gespielt haben.

Das hört sich ganz danach an, dass in der Winterpause zwingend etwas passieren muss.

Auf jeden Fall. Bis zur Pause gilt es weiter hart zu arbeiten und sich dann vor allen Dingen auch mal dafür zu belohnen. Um weiterhin alle Chancen zu wahren, müssen wir aus den nächsten sechs Spielen mindestens zwölf Punkte holen. Und im Winter gilt es unsere Hausaufgaben zu machen. Ich bin auch schon in Gesprächen und hoffe, dass wir unsere Baustellen schließen können.

Neuzugänge im Winter sind zwingend erforderlich

Welche wären das?

Wir brauchen dringend einen Rechtsverteidiger, zwei Innenverteidiger und zudem einen Sechser für die Spieleröffnung.

Aber mit Frithjof Rathjen und Robert Littmann verfügt ihr Team doch über zwei starke Innenverteidiger.

Das ist richtig. Aber wir dürfen uns auf beide nicht verlassen. Sie sind aktuell zwar elementar wichtig und wir sind auch froh, wenn sie uns mal zur Verfügung stehen. Aber wir dürfen nicht darauf angewiesen sein. Nein, wir sehen es eher als Bonus, wenn sie dazukommen.

Im bisherigen Saisonverlauf ist klar zu erkennen, dass Ihre Mannschaft gegen die vermeintlich stärkeren Teams deutlich besser aussieht. Wie erklären Sie sich das?

Mangelnde Disziplin ein großes Thema beim TBU

Offensichtlich haben wir ein mentales Problem. Daher haben wir auch schon oft und intensiv mit der Mannschaft gesprochen. Für meinen Geschmack sogar schon etwas zu oft. Dabei haben wir den Jungs klargemacht, dass sie in dieser Liga auf jeden Fall vernünftig mitspielen können. Das haben die Spiele gegen Harsefeld, Bornreihe, Hagen oder Etelsen ganz deutlich gezeigt. Aber wir schmeißen uns dann immer wieder selber Steine vor die Füße, da wir einfach zu undiszipliniert sind. Dadurch sammeln wir immer wieder unnötige Karten, die dann auch zu Sperren führen. Und das hat dann zur Folge, dass Spieler auf einmal auf ungewohnten Positionen auflaufen müssen.

Stichwort Disziplin. Gucken Sie aktuell noch auf die Fairnesstabelle?

Ja, warum denn nicht. Zumal ich mir für den Fairnesspreis am Saisonende nichts kaufen kann. In unserer Tabellensituation könnte ich mit der Anzahl der Karten auch ganz gut leben. Denn das würde ja bedeuten, dass wir um jeden Meter kämpfen und uns vor allen Dingen wehren. Aber leider ist das nicht so. Von den 30 gelben Karten sind gefühlt 28 wegen Meckern. Und das geht einfach nicht. Das muss endlich in die Köpfe der Spieler rein. Zumal wir, wie auch zuletzt gegen Hagen, durch diese unnötigen Karten immer mal wieder zu Wechseln gezwungen werden. Mit der Folge, dass uns einiges an Routine, die wir in der Schlussphase dringend gebraucht hätten, auf dem Platz verloren gegangen ist.

Auch wenn Ihr Team aktuell auf einem Abstiegsrang liegt, beträgt der Abstand zu Platz sechs nur magere sechs Punkte. Ist das nicht ein bisschen trügerisch?

Trainerdiskussion ist kein Thema

Noch liegt alles eng beisammen. Daher ist auch noch lange nichts entschieden. Aber das darf gar nicht erst in die Köpfe der Spieler rein. Ab sofort muss jeder alles abrufen. Bis zum Winter kommen nur noch Endspiele. Daher gucken wir uns auch ganz genau an, wer sich wie auf dem Platz präsentiert.

Was hat das zu bedeuten?

Das ist doch klar. Wir haben nach den vergangenen Auftritten allen eine klare Ansage gemacht. Somit sollten alle wissen, wo die Reise hingehen kann. Denn auch Spieler sind zu ersetzen.

Apropos Ersetzen? In ähnlichen Situationen wird oftmals auch über den Trainer diskutiert. Sitzt das Duo Christian Ahlers-Ceglarek und Emrah Tavan noch fest im Sattel?

Natürlich sind wir nicht blind und haben uns die Saison sicher anders vorgestellt. Aber wie schon mal gesagt. Auch ich habe Fehler gemacht und nicht alle Baustellen im Vorfeld schließen können. Allerdings konnte ich aufgrund einer Operation, als Vater und Selbstständiger auch nicht 24 Stunden für den TBU da sein. Auch wenn wir uns im Sommer neu aufgestellt und viel vorgenommen hatten, dauert es immer, bis ein Rädchen letztlich auch ins andere greift. Aber wir stehen alle im regelmäßigen Austausch. Daher bin ich auch nicht aktiv auf dem Markt. Zumal ich das Gefühl habe, dass Zecke die Truppe auch noch erreicht. Das war gegen Hagen deutlich zu sehen. Auch wenn uns dort wieder einmal zweifelhafte Entscheidungen eines Schiedsrichters aus dem Konzept gebracht haben.

Noch wirken Sie relativ entspannt. Sind Sie weiterhin vom Klassenerhalt fest überzeugt?

Ja. Wir schieben noch keine Panik. Zumal die Mannschaft schon oft bewiesen hat, dass sie in der Liga mithalten kann. Und hätten wir in jedem Spiel eine gestandene konstante Defensive stellen können – wir hätten aktuell sicher neun Punkte mehr auf dem Konto. Daher ist es wichtig, dass wir dort den Hebel ansetzen und vor allen Dingen endlich die nötige Disziplin an den Tag legen. Rufen wir dann noch die Grundtugenden ab, bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Aber ohne harte Arbeit holen wir keine Punkte. Das muss allen langsam klar sein!