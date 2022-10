TB Uphusen: Die Tabelle lügt nicht

Fußball-Landesligist TB Uphusen steht so langsam unter Zugzwang. Derzeit laufen die Arenkamp-Kicker ihrer Form meilenweit hinterher. Und nach einer Kehrtwende im anstehenden Heimspiel gegen Mitabsteiger FC Hagen/Uthlede sieht es derzeit wahrlich nicht aus.

Uphusen - Neun Punkte aus nun zehn absolvierten Spielen – die Ausbeute des Fußball-Landesligisten TB Uphusen ist als Oberliga-Absteiger schon dürftig. Co-Trainer Emrah Tavan nimmt dann auch längst kein Blatt mehr vor den Mund, sagt: „Es wird langsam mit jedem Spiel enger für uns. Und jetzt kommt mit dem FC Hagen/Uthlede am Sonntag ein Team, das uns erneut alles abverlangen wird. Rufen wir da wieder nicht die Basics ab, wird es erneut ganz, ganz schwer für uns!“ Die Tabelle lügt dabei nicht. Nur Platz 16 würde natürlich am Ende den erneuten Abstieg bedeuten. So weit ist es aber natürlich noch längst nicht. Tavan: „Dass wir es können, wissen wir alle. Nur abrufen tun wir es einfach nicht! Dabei haben wir so viel gut zu machen.“ Personell wird sich beim Turnerbund für das anstehende Spiel wenig ändern. Fehlen wird nach seiner Rotsperre weiter Justin Gericke.