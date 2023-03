TB Uphusen: Dennis Janssen opfert sich – 1:1

Von: Kai Caspers

Umringt von vier Spielern aus Westercelle: Uphusens Dragan Millé (rechts) und Simar Kadir Alkas. © Hägermann

Nichts wurde es mit dem dritten Sieg in Serie für Fußball-Landesligist TB Uphusen. Gegen den VfL Westercelle musste sich das Team von Christian Ahlers-Ceglarek mit einem 1:1 zufriedengeben.

Uphusen – Der Frust musste einfach raus. Mit einem kräftigen Tritt gegen die Auswechselbank brachte Dennis Janssen seinen großen Ärger deutlich sichtbar zum Ausdruck. Schließlich hatte der Abwehrspieler des TB Uphusen in der Nachspielzeit den möglichen Siegtreffer beim 1:1 (0:1) im Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen den VfL Westercelle auf den Kopf. Diesen wusste Janssen aber nicht zu nutzen und kassierte zu allem Überfluss nur wenig später nach einer Notbremse noch die Rote Karte.

Ich denke, dass wir mit dem Punkt gut leben können. Vor allen Dingen die erste Hälfte war großer Mist. Da hatten wir sicher Glück, dass wir nicht noch deutlicher in Rückstand gelegen haben.

„Ich mache Dennis da überhaupt keinen Vorwurf. Nein, er hat sich in dieser Szene für die Mannschaft geopfert“, ärgerte sich Christian Ahlers-Ceglarek vielmehr über den Ausgangspunkt. Anstatt den Ball lang in den VfL-Strafraum zu schlagen, leistete sich Vittorio Zambrano einen katastrophalen Fehlpass. Im Laufduell gegen den allein aufs Tor stürmenden Silvan Udun wusste sich Janssen nur noch mit einem Foul zu helfen und verhinderte damit die mögliche Niederlage. „Ich denke, dass wir mit dem Punkt gut leben können. Vor allen Dingen die erste Hälfte war großer Mist. Da hatten wir sicher Glück, dass wir nicht noch deutlicher in Rückstand gelegen haben“, verwies Ahlers-Ceglarek auf den Gegentreffer (32.) durch Keven Gerecke. Dabei hatten die Uphuser zunächst gut begonnen und verzeichneten auch die erste Chance. Doch nach einem Freistoß von Burak Yigit fischte VfL-Keeper Dominik Lowag den folgenden Kopfball von Hugo Magouhi mit einem tollen Reflex aus dem Winkel. Im weiteren Verlauf verloren die Gastgeber jedoch mehr und mehr die Ordnung und waren auch in der Defensive viel zu offen. Nur gut, dass sich Benjamin Schimmel davon nicht anstecken ließ. Der Uphuser Torhüter verhinderte mehrfach einen weiteren Treffer der Gäste. Völlig aus dem Nichts hatte Jonathan Bondombe-Simba nach einem Fehler in der VfL-Defensive dann sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Allerdings brachte der Uphuser das Kunststück fertig, den Ball (45.) völlig frei stehend neben das Tor zu setzen.

Dragan Millé trifft nach der Pause zum Ausgleich

In der zweiten Hälfte waren die Gastgeber dann deutlich engagierter und kamen in der 74. Minute nach toller Vorarbeit von Hugo Magouhi auch zum Ausgleich. Seinen Rückpass verwertete Dragan Millé aus 22 Metern zum 1:1. Doppeltes Glück dann auf der anderen Seite. Zunächst setzte Westercelles Gerecke einen Kopfball völlig unbedrängt über den Kasten, ehe VfL-Kapitän einen Freistoß von der halbrechten Position perfekt über Schimmel ins lange Eck schlenzte. Die Freude der Gäste war jedoch nur von kurzer Dauer, da Schiedsrichter Lukas Höft dem Treffer nach Intervention seines Linienrichters die Anerkennung verweigerte. „Was er da gesehen hat – ich weiß es nicht“, war es auch für Uphusens Trainer eigentlich ein regulärer Treffer. Ahlers-Ceglarek: „Wir hätten uns natürlich gerne anders präsentiert. Aber die Platzverhältnisse lassen ja kein vernünftiges Spiel zu. Daher müssen wir mit dem Ergebnis leben und nehmen den Punkt mit.“