Ahlers-Ceglarek: In Uelzen nachlegen

Von: Kai Caspers

Mit dem TBU in Uelzen gefordert: Kapitän Burak Yigit. © häg

Nach dem Sieg gegen Gellersen will Fußball-Landesligist TB Uphusen in Uelzen nachlegen. Nach dem 0:4 im Hinspiel hat der TBU mit den Gastgebern noch eine Rechnung offen.

Uphusen – Das Hinspiel gegen den SV Teutonia Uelzen würde Christian Ahlers-Ceglarek am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen. „Das war eine Bankrotterklärung“, erinnert sich der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen noch schmerzvoll an die 0:4-Packung auf eigenem Platz. „Daher wollen wir es dieses Mal zwingend besser machen“, erklärt „Zecke“ vor dem Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in Uelzen.

Sedat Yücel nach Gelbsperre zurück

Bezüglich der Motivation macht sich Ahlers-Ceglarek somit keine Gedanken. Zumal seine Mannschaft die Teutonia mit einem Sieg in der Tabelle überflügeln würde. „Ich bin davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall das nötige Potenzial für einen weiteren Sieg haben. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und die nötige Disziplin an den Tag legen“, verlangt Uphusens Trainer ein ähnliches Engagement von seiner Elf, wie zuletzt beim souveränen Erfolg über Gellersen. „Wichtig ist, dass wir klar bleiben und weiter hart arbeiten. Aber da bin ich zuversichtlich, denn die gute Vorbereitung trägt langsam Früchte.“

Personell dürfte es zur Vorwoche keine großen Veränderungen geben. Einzig Sedat Yücel kehrt nach seiner Gelbsperre in den Kader zurück. Weiterhin fehlen werden Justin Gericke und auch Philipp Rockahr. Darüber hinaus müssen die Uphuser langfristig ohne Justin Schmidt (Muskelbündelriss im Hüftbeuger) planen. kc