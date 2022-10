TB Uphusen beweist eine tolle Moral – 2:1

Von: Kai Caspers

Markierte Uphusens Siegtreffer: Rasho Chicho. © vst

Uphusen – Kräftig durchatmen hieß es für Fußball-Landesligist TB Uphusen. Im Kellerduell feierte das Team von Emrah Tavan einen 2:1 (0:1)-Erfolg beim VSV Hedendorf/Neukloster. Trotzdem rangiert der TBU noch auf dem ersten Abstiegsrang.

„Das war ein ganz wichtiger Sieg. Zumal wir auf Leistungsträger verzichten mussten und daher erneut zu Umstellungen gezwungen waren“, sparte Tavan im Anschluss dann auch nicht mit Lob. Dabei hatte es alles andere als gut begonnen. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld waren sich TBU-Keeper Benjamin Schimmel und Burak Yigit nicht einig und das Leder prallte von Yigits Knie unglücklich ins eigene Tor – 0:1 (14.). „Das hat uns aber nicht aus dem Konzept gebracht. Nein, wir haben in der Folge trotz des Nackenschlags eine tolle Moral gezeigt und mit zunehmender Dauer die Kontrolle über die Partie übernommen“, entsprach das 0:1 zur Pause laut Tavan nicht den Kräfteverhältnissen. Hatten Justin Schmidt (42.) und Sedat Yücel (60.) den Ausgleich noch verpasst, war es in der 61. Minute soweit. Im Anschluss an eine Ecke landete das Leder bei Ordi Kheder und dessen Schuss aus 25 Metern wurde noch leicht abgefälscht – 1:1. Das setzte zusätzliche Kräfte bei den Gästen frei. Nach einem langen Ball war Rasho Chicho einen Tick schneller am Ball als VSV-Torhüter Höft und sorgte mit seinem vierten Saisontor für die verdiente 2:1-Führung des TBU. „Danach hätten wir mehrfach für die Entscheidung sorgen können“, haderte Emrah Tavan mit der einen oder anderen vergebenen Chance. „Aber letztlich haben wir auch nicht mehr viel anbrennen lassen und uns für eine starke zweite Hälfte verdient belohnt.“ kc