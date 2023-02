Fußball-Landesliga: Uphusens Tavan verspürt die Lust im Team

Von: Frank von Staden

Verletzte sich kurz vor Rückrundenstart am Knie: Verdens Thomas Celik. © Wächter

Auch für die Fußball-Landesliga geht es am Wochenende wieder los. Der TB Uphusen steht dabei vor einer hohen Hürde am Sonnabend in Harsefeld, der TSV Etelsen genießt tags darauf Heimrecht gegen den TuS Neetze und der FC Verden 04 will erfolgreich in Uelzen in die Rückrunde starten.

Verden/Etelsen – Auch in der Fußball-Landesliga scharren die meisten Vereine mit den Hufen, wollen nun endlich die Vorbereitung für beendet erklären. Den Auftakt aus kreisverdener Sicht macht am Sonnabend der TB Uphusen (in Harsefeld), am Sonntag folgen dann der TSV Etelsen mit einem Heimspiel gegen Neetze und der FC Verden 04 (in Uelzen).

TuS Harsefeld - TB Uphusen (Sa., 14 Uhr). „Wir haben in der Vorbereitung viel Gas gegeben, uns zudem qualitativ noch einmal enorm verstärkt. Ich denke, wir haben alle Möglichkeiten, es am Sonnabend besser zu machen als im Hinspiel, das wir mit 2:3 verloren haben“, zeigt sich Uphusens Coach Emrah Tavan absolut optimistisch vor der anstehenden Aufgabe. Der Übungsleiter verspürt die Lust seines Teams, „nun endlich wieder in den offiziellen Spielbetrieb einzusteigen. Testspiele sind ganz nett, aber es fehlt doch der Wettkampf um Punkte!“

Personell können die abstiegsbedrohten Uphuser beim Tabellenzweiten aus dem Vollen schöpfen. Einzig hinter Philipp Rockahr steht noch ein Fragezeichen. Der Stürmer verspürte wieder Schmerzen an seiner operierten Hüfte.

Verden muss auf Celik verzichten

Teutonia Uelzen - FC Verden 04 (So., 14 Uhr). „Wir haben insgesamt eine gute Vorbereitung absolviert, sind bereit für den Start. Aber Testspiele sind nun einmal nur Testspiel und haben letztlich wenig Aussagekraft. In den Punktspielen geht es dann doch anders zur Sache. Da sind eine enorme Laufbereitschaft und ein konsequentes Zweikampfverhalten gefragt. Die Jungs sind bereit dafür, ja. Aber es wird entscheidend sein, wie schnell sie sich in solch ein Spiel hineinarbeiten können“, sagt da Verdens Coach Frank Neubarth, der vor allem vor der teutonischen Konterstärke warnt: „Uelzen verfügt über drei sehr schnelle Stürmer und steht hinten auch stabil. Da gilt es stets wach zu sein.“ Personell kann Neubarth im Grunde aus dem Vollen schöpfen. Einzig Thomas Celik wird ausfallen, der sich im letzten Test beim TSV Ottersberg am Knie verletzte. „Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht. Aber ich denke, er dürfte mehrere Wochen fehlen!“

TSV Etelsen - TuS Neetze (So., 14 Uhr). Auch wenn die Etelser in der Vorbereitung nur sehr bedingt die Plätze am Schlosspark aufgrund der Wetterverhältnisse frequentieren konnten, „bin ich doch sehr optimistisch, dass es jetzt wieder losgehen kann“, so Etelsens Trainer Nils Goerdel, der noch am Donnerstag die Sportanlage unter die Lupe nahm und für bespielbar befand.

Mit den Gästen reist ein sehr routiniertes Team an, in dem viele Akteure älter als 30 Jahre sind. „Eine sehr erfahrene Truppe, die mit allen Wassern gewaschen ist. Da kommt ein Team mit einer guten Mischung aus Spielidee und Kampf, das zudem sehr gefährlich bei Standards ist. Wenn Neetze alle an Bord hat, kann es für jede Mannschaft der Liga gefährlich werden“, charakterisiert Goerdel den Gegner kurz und knapp. Dass es gleich ein gut anzusehendes Spiel wird, glaubt er dann eher nicht. „Der Start wird sicherlich für alle sehr schwierig werden. Am Ende könnte entscheidend sein, wer in der Schlussphase mehr Dampf und Luft hat. Deshalb dürfen wir nicht gleich überpacen“, warnt der Coach, der am Sonntag auf Koehle (Hand-OP) und wohl auch auf Bormann (krank) sowie Jordan (Trainingsrückstand) verzichten muss.