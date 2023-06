Tanzen: EM-Triumphe für MTV-Trio

Hoch dekoriert: Lieke Kolk, Lynn Maruhn und Sophia Jäkel (von links) aus der Tanzsportabteilung des MTV Langwedel holten sich in Oberhausen die Europameistertitel. © privat

Riesen-Triumph für das Trio der Tanzsportabteilung im MTV Langwedel: Sophia Jäkel, Lieke Kolk und Lynn Maruhn eroberten in Oberhausen die Europameistertitel. Ihre herausragenden Leistungen bei der Europameisterschaft/International Championship der A.S.D.U. in der Kongresshalle führten zu strahlenden Gesichtern. Zuvor hatten sich die drei Mädchen beim Vorentscheid „German Open“ im April für diese Europameisterschaft qualifizieren können.

Langwedel – Lieke Kolk und Lynn Maruhn (zwölf und elf Jahre alt) triumphierten als Jazz Duo mit hervorragender Punktzahl und sicherten sich den Europameistertitel mit ihrer originellen Choreografie zu der Musik „Hot Honey Rag“. Ein Ergebnis, das die Hingabe, das Talent und die intensive Arbeit des Duos zeigt. Den zweiten Platz erreichte das Duo von der L.A. Ballett and Danceschool aus Gelsenkirchen.

Doch das war nicht der einzige Sieg für Langwedel. Die zwölfjährige Sophia Jäkel eroberte den Europameistertitel in der Kategorie Song and Dance zur Musik „Thank you for the Music“, während Lynn Maruhn eine weitere Auszeichnung mit nach Hause nahm: Sie ertanzte sich Bronze in der Kategorie Solo Jazz zur Musik „I’ve got the Music in me“. Mit ihrer sehr hohen Punktzahl und nur einen Punkt Unterschied zur Zweitplatzierten war dies ein weiterer Meilenstein für das junge Talent.

Die Kongresshalle in Oberhausen tobte während der Siegerehrung, als die Langwedeler Tänzerinnen ihre Pokale und Medaillen entgegennahmen. Die Unterstützung der Langwedeler Fans, die extra angereist waren, trug sicherlich zu der außergewöhnlichen Atmosphäre bei. Der Jubel und die Begeisterung waren greifbar, als die Ergebnisse bekannt gegeben wurden und die Tänzerinnen ihre wohlverdienten Auszeichnungen entgegennahmen.

Der Erfolg war eine Überraschung, die die harte Arbeit und das Engagement der Mädchen belohnte. Die vier Pokale und Medaillen, die sie mit nach Hause nahmen, stehen als glänzende Symbole für ihren Erfolg und ihre Entschlossenheit. Mit dem Titel des Europameisters im Gepäck und der anhaltenden Begeisterung ihrer Fans blicken die Tänzerinnen der TSA MTV Langwedel nun zuversichtlich in die Zukunft. Ihr beeindruckender Triumph bei der International Championship ist nur ein weiterer Beweis für ihr unermüdliches Engagement, ihr Talent und ihren Teamgeist.