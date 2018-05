Talent im nassen Element

Dörverden - Von Christel Niemann. Mit kräftigen Zügen gleitet Mitja Ebeling an die Wand des Schwimmbeckens, schlägt mit dem ausgestreckten rechten Arm leicht an. Dann blickt er zu seinem Trainer Hartmut Streek, der den Daumen in Richtung des Jungen hebt und ihn lobt: „Das war gut.“ „Noch einmal?“, fragt der Junge. Der Trainer nickt und der Youngster stößt sich erneut ab.

Es sind die letzten 50 Trainingsmeter, die Mitja Ebeling an diesem Nachmittag in der Dörverdener Schwimmhalle zurücklegt. Erste Stufen im Wettkampfgeschehen hat der Zehnjährige längst erklommen, nun locken weitere Herausforderungen im Leistungsschwimmen. Wer einmal erfolgreich im nassen Element werden will, muss sich schließlich rechtzeitig entscheiden. Und er muss sich klar darüber sein, dass neben Schule und Sport nur noch wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Die Wettkämpfe finden schließlich am Wochenende statt. Also dann, wenn andere mit ihren Freunden chillen.

Mitja ist jetzt zwei Jahre in der Dörverdener Schwimmriege aktiv und er hat noch nichts von seiner Lust am Schwimmen eingebüßt. Ganz im Gegenteil: die bereits errungen Erfolge puschen das Talent, das die 5. Klasse des Gymnasiums am Wall in Verden besucht. Dort, so verrät seine Mutter, ist er auch in der Aquarium-AG aktiv. Eigentlich auch nicht verwunderlich, die AG hat schließlich auch mit Wasser zu tun. In den vergangenen Monaten hat Mitja Ebeling bei diversen Jahrgangsmeisterschaften in seiner Altersklasse bereits mehrere gute Platzierungen eingeheimst. Beispielsweise bei den Bezirksmeisterschaften in Wietze, wo der Youngster über 800 Meter Freistil in 13:07,44 Minuten einen neuen Altersklassenrekord schwamm. Dass das am Ende nicht für einen Medaillenplatz gereicht hat – er war auf Rang vier gelandet – war bei diesem Ergebnis dann reine Makulatur. Es zählte einzig und allein die Zeit. Ebenso bei den vier Vereinsrekorden, die er beim Wintermeeting des SV Weser Bremen im Bremer Uni-Bad holte. Oder die bei den Landesjahrgangsmeisterschaften in Hannover erzielten Altersklassenrekorde. „Jedes Mal, wenn Mitja ins Wasser steigt, möchte er gewinnen“, erzählen die Eltern, die den Sport des Sohnes nach Kräften unterstützen.

„Mitja schwimmt sehr bewusst. Er hat eine gute Technik. Wobei Kraulen, Freistil und Rücken eindeutig seine Stärken sind“, sagt der Trainer. Er hält den Jungen für talentiert, sodass er, wenn er die Freude am Schwimmen behält, sicher noch so manchen Wettkampf gewinnen wird. Streeks Einschätzung macht optimistisch. Er hat schließlich schon viele junge Talente gesehen und trainiert. Kinder, die anfangs mit Eifer auf Leistung geschwommen sind und die als Jugendliche den Sport dann doch wieder aufgegeben haben. Der Youngster, dessen Vater Jörg sich im Schwimmsport als Kampfrichter engagiert, hat aber noch einige Jahre, bis auch er ins pubertäre Alter kommt. Noch zumindest ist für Mitja Ebeling der nächste Wettkampf das Wichtigste.