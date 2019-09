Ein Tag, an dem alles passt

Bassen - Von Frank Von Staden. Eine seiner besten fußballerischen Vorstellungen seit langer Zeit lieferte der TSV Bassen im Bezirksliga-Hit gegen Landesliga-Absteiger TuSG Ritterhude ab. So fertigten die Grün-Roten den vermeintlichen Favoriten an der Bassener Dohmstraße gleich mit 5:1 (1:0) ab und zogen damit in der Tabelle mit den Ritterhudern nach Punkten (17) gleich.

Klar, dass die Hausherren nach Abpfiff des sehr umsichtig leitenden Schiedsrichters Lukas Reineke (TSV Apensen) so richtig steil gingen und ausgelassene Freudentänzchen auf dem nassen aber doch gut zu bespielenden Grün zelebrierten. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Ich bin immer noch überwältigt von der Leistung, die wir heute abgerufen haben“, rang da Bassens Co-Trainer Denis Schymiczek, der erneut Uwe Bischoff an der Linie vertrat, nach den richtigen Worten. Und die bestanden fast nur aus Superlative. „Das war vor allem taktisch eine Glanzleistung. Das, was ich den Jungs an die Hand gegeben habe, haben sie 1:1 umgesetzt. Es war eine fantastische Einstellung und auch das richtige System gegen einen Gegner, der wie wir nach spielerischen Lösungen sucht“, so Schymiczek, der auf ein 3:5:2 baute und seine Jungs sehr früh attackieren ließ. Das schmeckte den Gästen, die irgendwie nie richtig in die Zweikämpfe fanden, gar nicht. Und so war es dann nicht verwunderlich, dass Johannes Diezel früh für die Führung sorgen durfte (13.). Nach Ballgewinn wurde dieser sofort von Heiko Budelmann in Szene gesetzt, Ritterhudes Pinkawa leistete nur Geleitschutz – 1:0. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Denn so war Ritterhude früh gefordert und musste mehr riskieren“, so Schymiczek, der im zweiten Durchgang dann ebenfalls recht schnell das wichtige 2:0 notieren durfte, als der ganz starke Christian Czotscher Luca Bischoff mustergültig in Szene setzte (56.). Von da an passte dann aber auch fast alles bei den Hausherren. Nur wenig später zirkelte Luca D'Agostino einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen, Johannes Diezel sorgte nach kapitalem Bock von Keeper Meik Jeschin für das 4:0 (63.). Und als dann der gerade erst eingewechselte Jona Schnakenberg auf 5:0 stellte (72.), war die Messe für die Gäste gelesen. In der Folge boten sich noch zahlreiche Konterchancen für die Platzherren, die das Ergebnis noch höher hätten ausfallen lassen können. Zwar ergaben sich auch für Ritterhude einige Möglichkeiten, doch zeigte sich Bassens Lukas Schuler bis zur 85. Minute in glänzender Form, ehe er sich einen Klops nach einer TuSG-Ecke leistete und Merten Hellmann Danke sagen durfte. So blieb den Ritterhudern zumindest ein Ehrentor – allerdings auch eine dumme Rote Karte, die sich Tobias Böttcher (77. ) einhandelte. Der ließ sich im Niemandsland zu einem Frustfoul gegen Heiko Budelmann hinreißen.