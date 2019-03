Der Tabellenführer wankt, fällt aber nicht

SG Achim/Baden verlangt OHV Aurich beim 23:27 alles ab / Am Ende fehlt die Kraft

+ © Foto: Hägermann Marvin Pfeiffer, der sich hier gleich zwei Aurichern gegenübersieht, führte gegen den Primus glänzend Regie. Dennoch setzte es am Ende mit der SG Achim/Baden eine 23:27-Niederlage. © Foto: Hägermann

Achim/Baden - Von Björn Lakemann. Eine Riesenleistung zeigte Handball-Oberligist SG Achim/Baden in der rappelvollen Gymnasiumhalle gegen den großen Favoriten OHV Aurich. Vor rund 400 Zuschauern hatte das Team von Tobias Naumann den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer OHV Aurich am Rand der ersten Niederlage. Doch am Ende hatten die Gäste beim 27:23 (11:11) doch das bessere Ende auf ihrer Seite. „Ich kann der Mannschaft nur ein dickes Lob aussprechen. Wir haben dem Favoriten einen großen Kampf geliefert. Das war möglich, weil wir immer an uns geglaubt haben“, war Naumann trotz der Niederlage alles andere als unzufrieden.