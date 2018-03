Tabellenführer TSV Morsum patzt gegen Daverden – 18:21

Verden - Der TSV Daverden III hat das Rennen um die Meisterschaft in der Handball-Regionsoberliga der Männer durch einen überraschenden 21:18-Sieg beim Spitzenreiter TSV Morsum noch einmal spannend gemacht. Verliert Morsum am kommenden Wochenende auch bei Verfolger Phoenix, könnte es fünf Spiele vor Saisonende noch einmal eng werden. Im Vereinsduell schlug die SG Achim/Baden IV Achim/Baden III mit 32:25.

TSV Morsum – TSV Daverden III 18:21 (10:12). Morsum ist im Moment weit von seiner Bestform entfernt. Auch der Tabellensechste Daverden stellte dem Spitzenreiter ein Bein, obwohl Morsum nach dem Treffer von Ole Fastenau mit 18:13 (46.) in Führung lag. Dann aber gelang den Gastgebern bis zum Abpfiff kein Treffer mehr.

Daverden indes traf achtmal in Folge und gewann am Ende sogar noch sicher mit 21:18. „Die letzte Viertelstunde ist nicht zu erklären. Wir haben die Bälle zum Teil einfach weggeworfen und völlig den Faden verloren“, sagte Stefan Dopmann, der den verhinderten Trainer Marco Volmert vertrat. Daverden hatte nach einer starken ersten Halbzeit (12:10) nach der Pause den Faden verloren und schien nach 46 Minuten beim 13:18 aussichtslos zurückzuliegen, doch es kam alles ganz anders. Erfolgreichste Torschützen waren Ole Fastenau (Morsum) und Niklas Völkel (Daverden) mit jeweils acht Treffern.

HSG Verden-Aller II – TSV Intschede 24:29 (10:14). Für Verden-Aller II geht der Kampf gegen den Abstieg weiter. Von Beginn an nahm Intschede das Heft in die Hand und führte nach zehn Minuten durch Jannik Sievers mit 5:2. Bis zur 25. Minute wurde der Vorsprung auf 13:7 ausgebaut. Nach dem Wechsel kam die HSG besser ins Spiel und verkürzte durch Tim Erasmie auf 16:18 (40.). Jetzt schien eine Wende durchaus möglich, doch die Hoffnung auf einen Punktgewinn bestand nur bis zur 50. Minute (20:22). Dann gab Intschede noch einmal Gas und die Mannschaft vom Weserstrand siegte über 26:20 sicher mit 27:23. Bester Torschütze beim Sieger war Jannik Sievers mit sieben Treffern.

TuS Rotenburg II – TSV Kirchlinteln 46:25 (21:11). Kirchlinteln ging zwar in der Anfangsphase mit 4:1 in Führung, doch damit hatten die Gäste ihr Pulver im Grunde schon verschossen. Die personell stark aufgestellten Rotenburger glichen nicht nur zum 4:4 aus, sondern lagen nach 15 Minuten mit 10:6 in Führung. Der Tabellenzweite baute seinen Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff auf 21:11 aus. In den zweiten 30 Minuten ging Rotenburg weiter auf Torjagd und sorgte mit dem 35:17 (45.) für klare Verhältnisse. Beim TSV Kirchlinteln waren Markus Wüstefeld und Lukas Bremer je fünfmal erfolgreich.

SG Achim/Baden III – SG Achim/Baden IV 25:32 (9:16). Eine überraschend klare Angelegenheit wurde das Vereinsduell zugunsten der vierten Vertretung. Mit Ralf Wesemann (krank) fehlte der Trainer der beiden Mannschaften und musste sich so für kein Team entscheiden. Achim/Baden IV übernahm sofort die Initiative und lag nach 15 Minuten und dem Tor von Pascal Friemel bereits mit 10:5 vorn. Mit dem Halbzeitpfiff wurde der Vorsprung vom zehnfachen Torschützen Jeldrik Buhrdorf auf 16:9 ausgebaut. Auch in den zweiten 30 Minuten war Achim/Baden IV die stärkere Mannschaft. Der dritten Vertretung gelang es zu keinem Zeitpunkt, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Nach 45 Minuten sorgte Noah Zilz für das 25:15. Am Ende hieß es 32:25 für Achim/Baden IV, die sich auf Tabellenplatz drei verbesserte. Erfolgreichster Torschützen waren Jeldrik Buhrdorf mit zehn und Cord Katz mit neun Toren. - jho