Tabea Webner verlässt TVO Oyten

Oyten - Rechtsaußen und Linkshänderin Tabea Webner wird mit sofortiger Wirkung Handball-Drittligist TV Oyten verlassen. Das teilte die 20-Jährige dem Team und Trainer Jörg Leyens während der vergangenen Trainingseinheit mit. Als Grund gab sie eine verkürzte und demnächst endende Ausbildung an, „allerdings machte sie auch keinen Hehl daraus, dass sie sich bei uns mehr Spielanteile erhofft hatte“, so der Trainer der Vampires.

Die Außenspielerin schloss sich bereits in der vergangenen Saison dem TVO an, kam damals mit Landesliga-Erfahrung von der SG HC Bremen/Hastedt in den Nordkreis Verdens. „Ich hätte mir noch etwas mehr Durchhaltevermögen von ihr gewünscht. Spielerinnen wie jetzt Lea Bertram als auch Lisa Goldschmidt sowie Patricia Lange haben gezeigt, dass man sich mit viel Engagement und Biss durchaus auch als junge Spielerin in der 3. Liga etablieren und auf ein höheres Niveau hieven kann“, so Leyens. J vst