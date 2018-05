Sztorc: So steigen wir ab

Bassen - Nach der klaren 0:4 (0:1)-Niederlage im Derby der Fußball-Bezirksliga beim TSV Bassen nahm Dariusz Sztorc kein Blatt vor den Mund. „Ich habe mich heute wirklich geschämt. Präsentieren wir uns in der gleichen Verfassung auch in den nächsten beiden Spielen, steigen wir ab“, polterte der Trainer des FSV Langwedel-Völkersen.

Von Beginn an vermisste Dariusz Sztorc bei seiner Mannschaft die nötigen Tugenden, die es im Abstiegskampf braucht. „Vermutlich haben sich alle darauf verlassen, dass Hülsen gewinnt und wir damit gerettet sind. Aber das ist die falsche Einstellung“, wollte der FSV-Trainer auch den Platzverweis für Marvin Wasmuth (41.) nach einer Notbremse nicht als Ausrede gelten lassen. Auch wenn aus dem fälligen Freistoß die Bassener Führung zum 1:0 durch Luca Bischoff resultierte. „In der Vergangenheit haben wir mehrfach in Unterzahl bewiesen, dass wir uns wehren können. Aber davon war heute ja gar nichts zu sehen.“

Nach dem Wechsel hatten die Bassener dann auch leichtes Spiel. Vor allem Daniel Wiechert drehte mächtig auf. In der 58. Minute sorgte er nach einem schönen Angriff über die linke Seite aus acht Metern mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Aber damit war sein Torhunger noch lange nicht gestillt. Nach Vorarbeit von Luca Bischoff war Wiechert in der 72. Minute erneut zur Stelle und zeichnete mit seinem dritten Treffer, als er nach einem Schuss von Fritz Schaarschmidt den Abpraller verwertete, auch für den 4:0-Endstand verantwortlich. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Denn ich habe von Langwedel in der zweiten Halbzeit keine Torchance gesehen“, resümierte Bassens Adrian Liegmann. Und dem konnte der völlig bediente FSV-Trainer Sztorc auch nur zustimmen: „Das war einfach nur enttäuschend!“ J kc