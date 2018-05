Sztorc rotiert – aus Verantwortung

Langwedel-Völkersen erst in Hambergen, dann in Scharmbeckstotel

+ Ist er dabei? Dennis Groß.

Langwedel - Doppelpack für den FSV Langwedel-Völkersen – der Auftakt zu vier Partien innerhalb von sieben Tagen: Am Pfingstsonnabend (13 Uhr) tritt der Fußball-Bezirksligist beim FC Hambergen an, am Montag (15 Uhr) gastiert die Sztorc-Elf beim ATSV Scharmbeckstotel. „Ganz egal, gegen welches Team es geht – ich muss rotieren“, meint Coach Dariusz Sztorc. Und zwar nicht nur aus sportlichen Gründen: „Ich trage auch eine soziale Verantwortung, die Leute müssen am Dienstag wieder arbeiten gehen können.“