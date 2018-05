Sztorc-Elf bejubelt den Klassenerhalt – 2:0

Langwedel - Hausaufgaben erfüllt: Durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim FSV Hesedorf/Nartum sicherte sich Fußball-Landesligist FSV Langwedel-Völkersen bereits vor dem abschließenden Nachholspiel in Hülsen vorzeitig den Klassenerhalt. Sehr zur Freude von Trainer Dariusz Sztorc, der zudem mit seinem 18-jährigen Sohn Brian-Yendrik von der JSG Backsberg den ersten Neuzugang vermeldete.

„Wir haben uns endlich mal für unseren Aufwand belohnt. Dennoch hätten wir viel früher für Ruhe in einem Spiel sorgen müssen, in dem uns Hesedorf alles abverlangt hat“, haderte FSV-Coach vor allem mit der Chancenverwertung. „Gleich sechsmal sind wir alleine auf das Tor zugelaufen. Und auch einen Strafstoß können wir nicht nutzen“, verwies Sztorc unter anderem auf den Fehlschuss von Faruk Senci in der 70. Minute. „Aber letztlich ist mir das auch egal, denn für uns zählt einzig und allein der Klassenerhalt. Und den haben wir aus eigener Kraft geschafft“, war der FSV-Coach gar nicht über die Zwischenstände auf den anderen Plätzen informiert.

Den Grundstein zum späteren Sieg hatte Daniel Throl bereits in der achten Minute mit dem 1:0 gelegt. In der Folge hätten die Gäste frühzeitig alles für sich regeln können, vermochten aber beste Chancen nicht zu nutzen. Somit dauerte es bis zur 61. Minute, ehe Thorben Wendt mit einem Freistoß aus 20 Metern genau in den Winkel zum 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Danach brannte nicht mehr viel an, sodass Sencis verschossener Strafstoß (70.) ohne Folgen blieb. J kc