SVV Hülsen: Koltonowski und Schulz sind noch fraglich

Von: Ulf Horst von der Eltz

Einsatz fraglich: Hülsens Manuel Schulz. © von Staden

Trotz meist guter Leistungen tritt der SVV Hülsen auf der Stelle – der Sprung ins Bezirksliga-Mittelfeld will nicht gelingen. So kommt dem Auswärtsspiel am Freitag (20 Uhr) beim SV Ippensen keine geringe Bedeutung zu.

Hülsen - „Wir wollen an die Vorstellungen der letzten Spiele anknüpfen. Nur muss unsere Chancenverwertung einfach besser werden“, fordert Coach Uwe Bischoff.

Ahmed Leilo ist gesperrt

Denn durch diese Schwäche wurden zuletzt wichtige Punkte verschenkt, dreimal in Folge gab es ein 1:1, davor auch nur einen Punkt aus zwei Partien. Fraglich sind bei den Vorwärts-Kickern Sebastian Koltonowski und Manuel Schulz (Dienst), darüber hinaus sitzt Ahmed Leilo eine Gelbsperre ab. Auf den Rest des Kaders kann Trainer Uwe Bischoff in Ippensen zurückgreifen.