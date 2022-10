SVV Hülsen mit breiter Brust nach Heeslingen

Teilen

Coach Uwe Bischoff. © Eltz, Ulf von der

Das überzeugende 7:2 am vergangenen Wochenende in Riede hat dem SVV Hülsen eine breite Brust verliehen, zumal die Schwarz-Weißen nun auch endlich mit einem kompletten Kader auftreten können und sich so am Freitagabend beim heimstarken Heeslinger SC II durchaus etwas ausrechnen.

Hülsen – Coach Uwe Bischoff, der nach zweiwöchigem Coronaausfall wieder an der Linie stehen wird, gibt sich optimistisch, sagt: „Insgesamt läuft es momentan genau so, wie wir uns das alle vorstellen. Endlich! Heeslingen wird uns sicherlich vor einige knifflige Aufgaben über 90 Minuten stellen, die wir gewillt sind, zu lösen. Und wenn die Gastgeber oben in der Tabelle dranbleiben wollen, sind sie in Zugzwang.“ Fehlen aus dem 20er-Kader wird nur Sipan Sürer krankheitsbedingt.