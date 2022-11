SVV Hülsen kann gegen VSK befreit aufspielen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Uwe Bischoff. © von der Eltz

Nichts zu verlieren für Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen: Die Bischoff-Elf erwartet am Sonntag (14 Uhr) den favorisierten VSK Osterholz-Scharmbeck.

Hülsen - „Da können wir befreit aufspielen. VSK hat den Druck, weil der Rückstand zu Platz eins schon einigermaßen groß ist“, gibt sich Vorwärts-Coach Uwe Bischoff gelassen.

Und er ist zuversichtlich, dem Titelanwärter ein Bein stellen zu können: „Wir sind ganz gut drauf, das haben wir auch in Heeslingen gezeigt. Nur müssen wir die Fehler vermeiden, denn die werden von Spitzenteams schnell bestraft.“ Gegen den VSK soll die Defensive gestärkt werden, dem Gast wird das Spiel überlassen, um dann auf Fehler zu warten und mit eigenem Umschaltspiel den Erfolg zu suchen.

Bertram, Schmidt und Sürer fehlen

Es fehlen dem SVV drei Aktuere: Maurice Bertram hat sich in den Kurzurlaub verabschiedet – wer ihn ersetzt, will Bischoff nach den abschließenden Einheiten entscheiden. Lasse Schmidt ist krank, Sipan Sürer fällt mit Entzündung in der Hüfte noch lange aus.