SVV Hülsen II: Coach Koray Vurus will endlich den ersten Sieg

+ © Westermann Wieder dabei: Julian Mayer (links) und Dominik Sielemann wollen im Kreisliga-Kellerduell gegen Oyten II endlich den ersten Sieg für Kreisliga-Aufsteiger Hülsen II. Archiv © Westermann

Interessante Duelle am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga am Sonntag: Neuling SVV Hülsen II peilt im Kellerduell gegen den TV Oyten II endlich Zählbares an. Absteiger TSV Thedinghausen ist Favorit gegen Aufsteiger TSV Lohberg. Spitzenreiter TSV Etelsen II muss sich beim TSV Dörverden beweisen.

TSV Thedinghausen - TSV Lohberg. „Ein Zähler beim Bezirksliga-Absteiger wäre schon eine ganz große Nummer“, findet Lohberg-Coach Ricardo Seidel, bei dem weitere Ausfälle dazugekommen sind. Er hat daher ein ähnliches Personalpuzzle vor sich wie sein Gegenüber Lutz Schröder, bei dem mit Jan-Niklas Schalati (Gelb-Rot-Sperre), Andreas Mierau (Urlaub) sowie Merlin und Marlon Sassenberg (Trainingsrückstand) fehlen. Fragezeichen stehen hinter den angeschlagenen Christoph Bellgardt und Jannis Lange. „Vor Saisonbeginn zählte Lohberg zu meinen Favoriten. Bisher bleiben sie in der Tabelle etwas hinter den Erwartungen. Sie haben ein gutes Umschaltspiel und mit Ackermann sowie Rosebrock-Heemsoth zwei starke Spieler, die kontrolliert und eng markiert werden müssen“, warnt Schröder.

Kaldirici fordert Wiedergutmachung

TB Uphusen II - TSV Achim. Nach dem 0:11 in Etelsen hofft TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici auf die sofortige Wiedergutmachung: „Wir brauchen eine komplett andere Einstellung. In Etelsen haben wir uns richtig danebenbenommen, das darf nicht wieder vorkommen.“ Schmerzlich fehlen ihm weiter Sönke Peno und Joseph Airich, dafür kommen sein Bruder Mehmet und Kamil Robak zurück, die auch Startelf-Kandidaten sind. „Wir wollen gegen das junge Achimer Teams auf unsere Erfahrung setzen“, so Kaldirici, der noch auf Unterstützung aus der Ersten hofft, da auch Finn Grüpmeier drei Spiele wegen einer Rotsperre fehlt. Ganz anders die Gemütslage beim TSV Achim, die sich beim 9:1 über Hönisch den Frust der letzten Wochen von der Seele geschossen hat.

FSV Langwedel-Völkersen - SV Hönisch. „Sie haben eine starke Mannschaft mit tollen Einzelspielern. Da habe ich mich schon gewundert, was da in der letzten Woche los gewesen ist“, war nicht nur Sascha Lindhorst über Hönischs 1:9 erstaunt. Der FSV-Coach hat wieder einige erkrankte und verletzte Spieler, sodass diesmal Akteure zum Zug kommen, die noch nicht so viel Einsatzzeit hatten. „Wir können das mit unserem großen Kader gut auffangen, da alle Bock haben,“ freut er sich auf das Duell. Auch Hönisch muss wieder zahlreiche Akteure ersetzen. Ernes Kurpejovic, Kai Klein, Tugay Dogru, Simon Klempner, Marvin Louis und Uwe Menser sind verletzt, Nick Littich ist privat verhindert.

SVV Hülsen II - TV Oyten II. Obwohl wir erst den 13. Spieltag haben, ist das Duell zwischen dem noch punktlosen SVV Hülsen II und dem sieglosen TV Oyten II schon so etwas wie die letzte Chance für beide. Als ein „Do-or-die- Spiel“ bezeichnet es Hülsens Koray Vurus, dem Kapitän Malte Schulze bis Saisonende aufgrund einer Knieverletzung fehlen wird. Dafür stehen Julian Mayer und Dominik Sielemann wieder zur Verfügung: „Wir haben einen richtig guten Kader und wollen unbedingt endlich gewinnen.“ Die Oytener, die beim 3:3 gegen Uesen bereits fast den ersten Dreier eingefahren haben, strotzen vor Zuversicht: „Das war ein ordentliches Spiel. Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und werden eine starke Truppe aufbieten. Daher vertraue ich meiner Mannschaft voll und ganz, dass es endlich mit dem ersten Sieg klappt“, so Trainer Steffen Rathjen.

Pohlner will die Basics sehen

TSV Dörverden - TSV Etelsen II. Zurück zu den Basics möchte Nils Pohlner nach zwei Niederlagen. „Wir müssen erst mal wieder die nötige Laufbereitschaft und ein vernünftiges Zweikampfverhalten an den Tag legen. Aber auch wenn das passen sollte, hängen die Trauben gegen Etelsen natürlich hoch“, stapelt Dörverdens Coach erst mal tief. Da Leon Delleske, Dimitri Seibert und Benjamin Agic in den Kader zurückkehren, sieht es personell etwas besser aus. Wie Kai aus der Kiste hatte Etelsens Trainer Andy Wilkens den Fünffach-Torschützen Pascal Mannig aufs Feld gezaubert. Der hatte bis vor acht Jahren noch im Landesliga-Team gespielt, nach mehreren Stationen in NRW ist er nun zurück in der Schlossparkreserve. Der Primus hat aus Duell im April (0:5) noch einiges gutzumachen und reist daher mit voller Kapelle an den Sünderberg, um zu gewinnen.

Schwentke: „Nicht abgeschossen werden“

SV Baden - TSV Brunsbrock. „Nicht zu hoch abgeschossen werden“, lautet das Minimalziel von Badens Tim Schwentke. Denn mit allen voran Mittelstürmer Erdal Yüksel (Urlaub) sowie Zidan Arslan (Rotsperre), Rocat Undav (Gelbsperre) und den verletzten Ogün Murat und Zübü Coban fehlen gleich fünf Stammspieler. Mit Andre Oestmann, Steffen Bockelmann, Tom Voßhardt (alle krank), Hannes Luttmann (verletzt), und Ole Tomhave (privat) muss Brunsbrocks Nils Vierkant ebenfalls auf ein Quintett verzichten. „Aber wenn wir an die Leistung aus dem Spiel gegen Dörverden anknüpfen, bin ich mir sehr sicher, dass wir die drei Punkte holen“, so Coach Nils Vierkant.