SVV Hülsen holt neuen Keeper

Von: Frank von Staden

Der 31-jährige Torwart Jonas Menck kommt vom SV Jura Eydelstedt und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SVV Hülsen an. © Krüger

Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen hat in dem 31-jähriger Jonas Menck vom SV Jura Eydelstedt mit sofortiger Wirkung einen neuen Keeper. „Einen absolute Notwendigkeit“, unterstreicht Hülsens Coach Lars Büsing den Wechsel.

Hülsen – Das Rennen um die Nummer eins beim Fußball-Bezirksligisten ist beim SVV Hülsen neu eröffnet. So bestätigten die Verantwortlichen am Dienstag den Zugang vom 31-jährigen Torhüter Jonas Menck, der mit sofortiger Wirkung vom Diepholzer Kreisligisten SV Jura Eydelstedt in den Landkreis Verden wechselt.

Für den SVV ein eher ungewöhnlicher Wechsel, denn das beschauliche Eydelstedt aus der niedersächsischen Samtgemeinde Barnstorf im Landkreis Diepholz liegt mehr als 50 Kilometer von Hülsen entfernt. Hülsens Coach Lars Büsing klärt den doch überraschenden Wechsel auf: „Jonas ist vor einiger Zeit in den Landkreis Nienburg/Weser gezogen. Und sein Wohnort Heemsen ist nicht weit von Hülsen entfernt. Das hat sich recht schnell rumgesprochen und so haben wir dann den Kontakt aufgenommen.“ Das war bereits im Oktober. Danach schlug der Torwartroutinier dann drei-, viermal beim Training des SVV Hülsen auf. Büsing: „Schnell stand fest, dass er nicht nur menschlich optimal zu uns passt. Der Kampf um die Nummer eins bei uns ist damit neu eröffnet. Am wichtigsten ist aber, dass wir jetzt endlich mit zwei Keepern in ein Punktspiel gehen könnten!“

Das war in der Vergangenheit beim SVV eher selten der Fall. So stand fast immer nur entweder Dennis Richter oder aber Tim Gottschalk zur Verfügung. „Bisher waren sie die einzigen Torhüter für uns und auch für unsere Zweite. Ein Zustand, der so auf Dauer einfach nicht haltbar war. Deshalb mussten wir handeln“, unterstreicht Büsing noch einmal die Notwendigkeit der Verpflichtung des 31-jährigen Schlussmannes, der beim SV BE Steimbke auch schon Bezirksliga-Luft schnupperte.

Auch in Sachen Zusagen für die kommende Saison ist das Trainer-Duo Uwe Bischoff/Lars Büsing schon weit fortgeschritten. „Der größte Teil des Kaders hat bereits seine Zusage gegeben“, versichert Büsing. Nur Hannes Bartling, Justus Meyer, Ahmed Leilo als auch Justin Quiring zögern noch. Während Meyer und Quiring mit einem Auslandsstudium liebäugeln, wird es für Leilo berufsbedingt eng. Hannes Bartling könnte sich auch einen Wechsel vorstellen.