SVV Hülsen geht gestärkt ins Derby gegen TSV Bassen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Voller Selbstvertrauen: Lars Büsing will mit dem SVV Hülsen gegen den TSV Bassen den vierten Sieg in Folge. © von der Eltz

Gelingt dem SVV Hülsen der vierte Sieg in Folge? Die Büsing-Elf erwartet am Mittwoch (19:30 Uhr) den TSV Bassen zum Bezirksliga-Nachholmatch.

Hülsen – „Sicher hat man nach drei Erfolgen Lust auf mehr. Zumal wir keine weiteren personellen Probleme aus Worpswede mitgebracht haben“, geht Coach Lars Büsing gestärkt ins Spiel.

Tjare Müller eventuell im Kader

Also fehlen weiter Sean-Ramires Al-Kaledi und Niklas Rosebrock. Eventuell kann Tjare Müller nach Mandelentzündung auf der Bank Platz nehmen. Somit dürfte die gleiche Startelf auflaufen wie beim 4:2-Coup in Worpswede. „Wir müssen die Bassener Umschaltaktionen besser verteidigen als beim 2:3 in der Hinrunde“, fordert Büsing.

Bassens Kai Wessel fordert Disziplin

Bei den Gästen ist Jonas Lübeck angeschlagen, Fabian Thiel und Jonah Schnakenberg fallen weiter aus. Nach zwei unbefriedigenden Remis hofft Co-Trainer Kai Wessel zumindest auf Zählbares: „Wenn wir 90 Minuten diszipliniert agieren, sollten wir nicht chancenlos sein.“ Er hofft, dass die Hülsener sich nicht verstecken, „dann könnten uns wieder die Lösungen fehlen.“