SVV Hülsen: Duo Schmidt/Wolf kippt Worpswede mit 4:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zwei Doppelpacker sorgten für Hülsens 4:2-Coup: Felix Wolf (am Ball) und Lasse Schmidt (links). Archiv © von Staden

Dritter Sieg im dritten Match des Jahres – und was für einer: Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen feierte am Sonntag einen 4:2 (1:1)-Triumph beim FC Worpswede und kippte den Titelfavoriten somit vom Thron.

Hülsen - „Ein verdienter Sieg in einem rassigen Spiel. Nach hinten raus hätten wir sogar noch höher gewinnen können“, freute sich Coach Lars Büsing über eine geschlossene Teamleistung.

Koltonowski und Schulz hinten stark

Die Gäste standen hinten gut, im Zentrum organisierten Sebastian Koltonowski und Manuel Schulz erstklassig. Mit prima Umschaltaktionen brachte der SV Vorwärts die Buttgereit-Elf in Verlegenheit. Schon in der fünften Minute nutzte Lasse Schmidt einen durchgesteckten Ball eiskalt zum 1:0. Zwar glich Jan-Henrik Kück nach einem FC-Angriff über rechts rasch zum 1:1 aus (13.), aber mehr ließ Hülsen nicht zu.

Dafür kassierte die Büsing-Elf im ersten Angriff nach der Pause das 1:2 nach Ecke durch Derrick Ampofo (46.). In einer rasanten Schlussviertelstunde drehte zunächst Felix Wolf per Lupfer zum 2:2 (74.) und dann per Schlenzer zum 3:2 (82.) den Spieß um. Schmidt machte dann aus 18 Metern alles klar (85.).