SVV Hülsen: Uwe Bischoff und Lars Büsing bleiben Trainer

Von: Ulf Horst von der Eltz

Auch nächste Saison an Bord: Uwe Bischoff will den ein oder anderen Spieler nach Hülsen lotsen. © Westermann

Die Trainer bleiben an Bord: Fußball-Bezirksligist SVV Hülsen hat die Verträge mit Uwe Bischoff und Lars Büsing über den Sommer hinaus verlängert. Damit steht das Duo auch 2023/24 in der Verantwortung. Auch die umworbenen Tjare Müller und Manuel Schulz halten dem Verein die Treue.

Hülsen – „Wir sind uns schnell einig geworden. Sie führen die jungen Spieler prima und finden immer den richtigen Ton. Darüber hinaus erkennen wir die Weiterentwicklung des Teams“, begründete Vereins-Boss Uwe Kaiser am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung die Ausdehnung der Kontrakte.

Das Gespann hatte im Januar vergangenen Jahres die Nachfolge von Jan Twietmeyer angetreten und eine gute Meisterrunde hingelegt. Nachdem es in der laufenden Saison etwas hakt, strebt Uwe Bischoff zunächst den Klassenerhalt an – obwohl er großes Potenzial in der Mannschaft sieht: „Es kann nun einzig und allein darum gehen, über dem Strich zu bleiben. Das hatte ich auch nach der letzten Serie so gesagt.“

Uwe Bischoff hofft zunächst auf Klassenerhalt

Und selbst für die nächste Saison bremst der Schaphuser ein wenig die Ambitionen, ganz oben angreifen zu wollen: „Ich denke, dass wir erst einmal über Platz fünf oder sechs reden sollten. Ganz nach vorne zu kommen, dürfte schwierig werden.“ In jedem Fall planen die Hülsener weitere Verstärkungen des Kaders, nachdem Keeper Jonas Menck (31) vom SV Jura Eydelstedt wie berichtet in der Winterpause geholt wurde. „Wir sind in guten Gesprächen mit erfahrenen Akteuren, die aber nicht zu alt sein werden“, lässt Bischoff seine Kontakte spielen.

Justin Quiring und Justus Meyer gehen auf Reise

Dass seine SVV-Mannschaft schon nahezu komplett für 23/24 zugesagt hat, sieht der 62-Jährige als weiteren Grund für sein Bleiben. Wacklig bleibt nur Hannes Bartling, der in Bremen studiert und mehr Spielanteile als bisher haben möchte. Klar ist, dass Justin Quiring und Justus Meyer nächste Saison nicht zur Verfügung stehen. Beide unternehmen eine Auslandsreise, lassen ihre Pässe aber in Hülsen. Wichtig indes: Die umworbenen Tjare Müller und Manuel Schulz halten dem „etwas anderen Verein“ die Treue.

Bleibt in der B&B-Fraktion: Lars Büsing verlängerte seinen Vertrag beim SVV Hülsen. © von der Eltz

So freut sich Bischoff über die Fortführung der Arbeit im Duett: „Mit Lars macht es richtig Spaß. Zwar habe ich bei den meisten Entscheidungen den Hut auf, aber Lars besitzt immer ein großes Mitspracherecht. Das passt.“

Büsing: „Wir ergänzen uns gut“

Ins gleiche Horn stößt Büsing. Der Haßberger genießt das Wirken der B&B-Fraktion: „Uwe und ich ergänzen uns gut, das macht Laune.“ Auch der 48-Jährige sieht einem entwicklungsfähigen Kader, begrüßt die frühen Bekenntnisse: „Dass die Truppe zusammenbleibt, ist schon ein positives Signal. Da kann man ruhig weitermachen.“

Was die sportlichen Ambitionen angeht, fokussiert sich Büsing ebenfalls zunächst auf den Klassenerhalt: „Mir geht es ausschließlich darum, uns von den gefährlichen Plätzen zu distanzieren.“ An die Zeit danach mag der ehemalige Drakenburger Coach noch nicht so recht denken, „weil wir erst mal sehen müssen, wie die Mannschaft dann überhaupt aussieht und ob wir die gewünschten Verstärkungen auch zu uns lotsen konnten.“

Bisher entwickeln Uwe und Lars die Mannschaft richtig gut und werden das auch in der nächsten Saison optimal hinbekommen.

Boss Uwe Kaiser betont abschließend, dass seine beiden Übungsleiter „die Truppe sehr qualifiziert für Training und Spiele vorbereiten. Und sie bringen im manchmal aufgeregten Umfeld viel Ruhe ins Gefüge.“ Obwohl sie eine gute Kommunikation mit ihren Schützlingen pflegen, „erlebe ich stets den nötigen Respekt seitens der Spieler. Bisher entwickeln Uwe und Lars die Mannschaft richtig gut und werden das auch in der nächsten Saison optimal hinbekommen. Dass sie intensive Gespräche zur Kader-Verbesserung führen, zeigt ihr großes Engagement.“