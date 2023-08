SVV Hülsen bietet starkes Pokalmatch – aber TSV Ottersberg beim 2:0 effizienter

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Gemeinsam gebremst: Hülsens Micha Langreder (M.) und Sean-Ramires Al-Kaledi lassen hier Görkem Colak ins Leere laufen. Ottersberg gewann das Pokalmatch aber 2:0. © von der Eltz

Es war das dritte starke Bezirkspokal-Match des SVV Hülsen – diesmal reichte es aber nicht zum Weiterkommen: Im Achtelfinale kassierte die Bischoff-Elf am Mittwochabend eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den letztlich effizienteren TSV Ottersberg.

Hülsen – Kein Wunder jedoch, dass sich Vorwärts-Coach Uwe Bischoff äußerst zufrieden mit seinen Schwarz-Weißen zeigte: „Wir haben eine richtig gute Leistung gebracht, ein Remis und ein anschließendes Elfmeterschießen hätten wir uns verdient.“

Mit dem Ergebnis konnte sein Gegenüber Mike Gabel logischerweise prima leben, aber Ottersbergs Trainer sah seinen Titelfavoriten im Duell der Bezirksligisten längst nicht am Limit: „Zwar hatten wir mehr Struktur im Ballbesitz, agierten jedoch zu hektisch. Auch brachten wir das Selbstvertrauen, das wir ja eigentlich haben, nicht vollends auf den Platz.“

Quiring und Meyer vergeben Topchancen

Und so sahen die beiden Verantwortlichen ebenso wie die zahlreichen Fans letztlich nur einen Unterschied, der das Pendel zugunsten der Wümme-Elf ausschlagen ließ: In der Chancenverwertung erwies sie sich effizienter als die Platzherren, denen so der Lohn für ein Top-Spiel versagt blieb. „Viele gute Möglichkeiten waren auf unserer Seite, daher haben wir den Sieg auch irgendwie hergeschenkt“, sah Bischoff nur einen Kritikpunkt. Denn nach anfänglicher Überlegenheit der Gäste mit Chancen durch Daniel Throl (11.) und Artur Janot (17.) hatten die SVV-Fans mehrfach den Torschrei auf den Lippen: Justin Quiring nutzte einen Hakansson-Ausrutscher, traf aber nur den Pfosten (35.). Marcel Meyers Kopfball parierte der gewohnt herausragende Leon Seeger im TSV-Kasten (49.), Sean-Ramires Al-Kaledis Kopfball-Bogenlampe senkte sich auf die Latte (73.).

Percani und Bicakci machen Unterschied

Dann leitete Hülsen den Rückstand quasi selbst ein, als Meyer und Sönke Bremermann die Kugel nach Freistoß verloren – den Konter spielten die Grün-Weißen aber richtig klasse aus: Egzon Percani, der von Gabel Lob für seine Vorstellung nach Einwechslung erntete, umkuvte Keeper Dennis Richter, manövrierte zwei Verteidiger aus und legte quer auf Throl. Der Goalgetter musste nur noch zum 1:0 einschießen (75.). Als dann Felix Wolf aus sechs Metern neben die Kiste schoss (77.) und gegenüber Mert Bicakci per Aufsetzer nach Kopfball-Verlängerung von Nuno Seeger das 0:2 markierte (79.), war alles klar. So hatte auch Bicakci als zweiter eingewechselter Offensiv-Crack den Unterschied dokumentiert.

Hülsen mit Schmidt und Bischoff nach Sottrum Für den SVV Hülsen geht es in der Bezirksliga am Sonntag (15 Uhr) mit dem Match beim TV Sottrum weiter. „Es ist das wichtigere für uns“, meinte Uwe Bischoff nach dem Pokalaus. Der Vorwärts-Coach warnte aber auch: „So leicht wie beim 6:1 im Pokal wird es diesmal nicht, ich erwarte eine enge Kiste.“ Gut für die Schwarz-Weißen, dass Lasse Schmidt und Luca Bischoff wieder an Bord sind.