Sven Suhling bejubelt EM-Bronze

Baden – Riesen-Erfolg für Sven Suhling: Der Badener im Trikot des TuS Huchting Bremen holte sich bei den 21. Leichtathletik-Europameisterschaften der Masters in der Region Venedig die Bronzemedaille im Werferfünfkampf. Ehefrau Dagmar konnte kurzfristig verletzungsbedingt nicht starten, um ihren Europameistertitel zu verteidigen.

Insgesamt hatten über 5000 Teilnehmer gemeldet. Der älteste war der Italiener Giuseppe Ottaviani mit 103 Jahren. Gleich am zweiten Wettkampftag startete Suhling im Gewichtwerfen der M50 in Eraclea. Auf einer relativ schlechten Anlage, aber in einem absoluten Klassefeld von 13 Startern, warf er das 11,34 kg schwere Gerät 15,74 m und erzielte damit einen guten achten Platz.

Einen Tag später warf er den 6-kg-Hammer in Caorle 46,62 m, was zu einem guten siebten Platz reichte. Am letzten Veranstaltungstag folgte für den Badener der Werferfünfkampf der M50 wieder in Caorle. Es sollte einer seiner größten internationalen Erfolge werden, bei bis zu 30 Grad und einer Dauer von über acht Stunden. Für Suhling die idealen Voraussetzungen, da die meisten Athleten im Werferfünfkampf bedeutend mehr Masse und dadurch unten der Hitze mehr zu leiden haben.

Im Hammerwerfen warf er für einen Mehrkampf gute 45,91 m und konnte sich auf Platz drei der Gesamtwertung schieben. Im Kugelstoßen mit der 6-kg-Kugel erzielte er 11,04 m und konnte den dritten Platz halten. Im Diskuswurf mit der 1,5-kg-Scheibe erzielte der Badener mit 38,35 m eine neue Jahresbestweite und konnte den Abstand zu Platz vier deutlich ausbauen.

Der Speerwurf lief sehr gut. Hier konnte er sich auf eine neue persönliche Bestleistung von 37,11 m mit dem 700-g-Speer steigern. Im abschließenden Gewichtwerfen erzielte er gute 16,05 m. Mit 3424 Punkten belegte Suhling somit den Bronzeplatz hinter dem neuen Europameister Pavel Penaz aus Tschechien mit 4386 Punkten und dem Polen Grzegorz Pawelski mit 4365 Punkten.