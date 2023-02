„Fahr-Wohl“ Achim: Svea Ahrens und Nico Grashoff holen Bezirkstitel

Gute Ergebnisse bei der Bezirksmeisterschaft erreichten die Achimer Elisa Koch, Nele Ahrens, Svea Ahrens, Annika Wild, Hanna Bachmann, Lina Zech, Nico Grashoff (v.l.). © Verein

Titel an Svea Ahrens sowie Nico Grashoff: Das waren für den Radfahrer Verein „Fahr-Wohl“ Achim die herausragenden Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften im Kunst- und Einradsport.

Achim - Die Wettkämpfe richteten die Achimer neben dem Unterweserpokal anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens aus. Mit nahezu 100 Aktiven sowie Trainern und Betreuern war die Hauptschulsporthalle rappelvoll. Zum Radsportbezirk Lüneburg gehören außer den Achimern noch TuS Dorum, RS Niedersachsen Schwanewede, RV „Vorwärts“ Neuenkirchen.

Hanna Bachmann in U13 auf Rang vier

In der Schülerinnen U13 erreichte Hanna Bachmann mit einer neuen persönlichen Bestleistung und ausgefahrenen 34,81 Punkten den vierten Platz. Lina Zech folgte ihr mit 29,60 Punkten auf Rang sechs. Nele Ahrens hatte etwas Pech, bei der Übung Seitknien Fußantrieb rutschte sie aus und kam mit beiden Beinen auf den Boden. Dadurch konnte sie ihre Runde nicht vollfahren. Die Abwertung dafür lautete 2,7 Punkte. Am Ende blieben 27,71 Punkte auf der Anzeige stehen, damit erreichte sie Platz acht. Für Elisa Koch war es der erste Start bei einer Meisterschaft, sie belegte mit 17,40 Punkten den zwölften Platz. Mia Zech und Amelia Kucharski, die auch in dieser Klasse starten wollten, vielen krankheitsbedingt aus.

Nico Grashoff wurde in der Schülerklasse U13 mit ausgefahrenen 34,34 Punkten Bezirksmeister, obwohl er während seiner Kür zweimal stürzte. In der Schülerinnenklasse U15 ging für die Achimer Svea Ahrens auf die Fahrfläche. Am Ende blieben ihr 42,23 Punkte und damit Bezirksmeistertitel.

Annika Wild nach langer Pause U19-Neunte

Zum ersten Mal startete Annika Wild in der Jugendklasse U19. Annika, die sehr lange corona- und krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, hat noch großen Nachholbedarf. Am Ende erreichte sie mit 46,13 Punkten den neunten Platz.

Die Ergebnisse im Unterweserpokal: Schülerinnen U13: 4. Hanna Bachmann, 7. Lina Zech, 9. Nele Ahrens, 15. Elisa Koch. Schüler U13: 1. Nico Grashoff. Schülerinnen U15: 1. Svea Ahrens. Jugend U19: 10. Annika Wild.