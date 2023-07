SV Wahnebergen: Gleich sechs Neue für die Herausforderung Fußball-Kreisliga

+ © Verein Fünf der sechs Neuen beim SV Wahnebergen wurden von Coach Filip Arizanov (l.) und Co-Trainer Tim Lüneberg (r.) begrüßt: Pascal Barning, Pascal Althausen, Alexander Altenburg, Till Grimmelmann, Luca Buchwitz (v.l.). Es fehlt Krislan Reckers Ferreira. © Verein

Aufsteiger SV Wahnebergen geht gleich mit sechs Zugängen in die neue Saison der Fußball-Kreisliga, um die Herausforderung Klassenerhalt zu meistern.

Wahnebergen - Coach Filip Arizanov und Co-Trainer Tim Lüneberg begrüßten jetzt fünf davon zum Fototermin: Pascal Barning, Pascal Althausen, Alexander Altenburg, Till Grimmelmann, Luca Buchwitz. Der Sechste im Bunde ist Krislan Reckers Ferreira.

Pascal Barning spielte zuletzt im Kreis Rotenburg beim TuS Ahausen und will nach einem Jahr Pause (Kreuzbandriss) wieder angreifen. Er ist als schneller und zweikampfstarker Spieler für die Innenverteidigung vorgesehen. Pascal Althausen hat in der Jugend bereits in Wahnebergen gespielt und will ebenfalls nach einigen Jahren Pause wieder die Schuhe schnüren. Er stieß bereits zum Ende der Vorsaison dazu und ist für den Sturm vorgesehen, obwohl er eigentlich gelernter Keeper ist.

Südamerikanisches Flair mit Krislan Reckers Ferreira

Vom SV Holtebüttel wechselt Alexander Altenburg zum SVW, um sich in einer höheren Liga zu beweisen. Er ist ein Allrounder im Mittelfeld. Till Grimmelmann ist ein junger Spieler aus Eystrup. Seine Schwester spielt bereits in der SVW-Frauenmannschaft und stellte den Kontakt her. Er möchte nach einigen Jahren Schaffenspause nun im Herrenbereich wieder Fuß fassen.

Luca Buchwitz spielte zuvor beim Kreisligaabsteiger SV Baden und ist ein schneller und abschlussstarker Flügelspieler, der die Offensive weiter beleben soll. Krislan Reckers Ferreira, Arbeitskollege von Arizanov, spielte zuletzt in Stemmen und soll etwas südamerikanisches Flair ins Mittelfeld bringen.