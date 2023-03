Luftgewehr: SV Völkersen steigt wieder in die Landesliga auf

Von: Waldemar Rohrberg

Steigen auf, von links: Hans-Ulrich Block, Hans-Heiner Gieschen und Bernd Sackretz vom SV Völkersen. © Rohrberg

Die Sportschützen des SV Völkersen sind zurück in die Landesliga Nord beim Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV): Beim Aufstiegsschießen in der Disziplin Luftgewehr sportliche Auflage (LG A) auf dem Bundesstützpunkt in Hannover überzeugten die Schützen Hans-Ulrich Block, Bernd Sackretz und Hans-Heiner Gieschen mit 893 von 900 möglichen Ringen.

Verden – Acht Mannschaften aus den Bezirksligen hatten sich für das Aufstiegsschießen qualifiziert. Platz eins gab es dabei für die Völkerser. Von den Sportschützen- und Schützinnen schoss Block als Einziger die volle Ringzahl (300). Auch Sackretz konnte mit seinen 299 Ringen zufrieden sein. Gieschen brachte es auf 294. Der weitere Vertreter aus der Bezirksliga Neustadt, die BS Seelze, verpasste den Aufstieg mit 888 Ringe. Völkersen steigt damit wieder in die zweithöchste Liga des NSSV auf.

Döhlbergen-Rieda fehlen sieben Ringe

Beim Aufstiegsschießen zur Landesliga Nord in der Disziplin Luftpistole fehlten dem SV Döhlbergen-Rieda sieben Ringe zum Aufstieg. Mit 1685 Zähler kam die Mannschaft mit Stefan Spöring (357), Torben Winter (342), Christian Wuttke (334), Lars Bohlmann (326) und Gerd Fahrenholz (326) auf den vierten Rang. Aufsteiger zur Landesliga Nord sind hier SV Adolphsheide-Vierde, SC Neuenhäuser und der SV Dolldorf.

Ohne Chance waren der SV Westen und der SV Verdenermoor-Kükenmoor beim Aufstiegsschießen in der Disziplin Luftgewehr Freihand. Platz fünf für den SV Westen mit 1751 Ringe und Platz sechs für den SV Verdenermoor-Kükenmoor mit 1704 Ringe war die Ausbeute. Die Mannschaften des SV Völkersen, SV Döhlbergen-Rieda, SV Westen und dem SV Verdenermoor-Kükenmoor starten für den KSV Verden.