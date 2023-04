Luftgewehr: SV Klein Linteln und SV Posthausen steigen auf

Von: Waldemar Rohrberg

Holtebüttels Johanne Intemann hatte Pech mit ihrem Gewehr. © Rohrberg

Erfolgreiches Aufstiegsschießen: Der SV Klein-Linteln und der SV Posthausen schafften in der Disziplin Luftgewehr sprtliche Auflage den Sprung.

Etelsen – Konzentration, Ausdauer, Können, das nötige Glück oder auch das Pech – all das verkörpert der Schießsport. Auf der modernen Anlage des SV Etelsen fand das Aufstiegs- und Relegationsschießen zur Bezirksliga Neustadt in der Disziplin Luftgewehr sportliche Auflage (LG A) statt. Mannschaften der Kreisverbände Achim, Neustadt und Verden schossen um den Aufstieg.

Der SV Klein-Linteln vom KSV Verden und der SV Posthausen I vom KSV Achim steigen in die Bezirksliga Neustadt beim Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) auf und bilden zusammen mit dem BS Seelze, SV Westen, SV Gümmer, SV Döhlbergen-Rieda, SV Etelsen II und dem Absteiger aus der Landesliga Nord, dem SV Landesbergen, die Bezirksliga Neustadt.

Dickes Pech für Johanne Intemann

Eine starke schießsportliche Leistung bot die Mannschaft des SV Klein-Linteln mit Maik Meier, Reinhard Rugen und Manfred Schittka mit ihren 889 Ringen von 900 möglichen. Das Spitzenergebnis lieferte dabei Maik Meiser mit 300 Ringen! Der weitere Aufsteiger, SV Posthausen I, mit Hermann Behrens, Hans-Hermann Meyer und Frank Behrens kam auf 887 Ringe. Bester Schütze war hier Hermann Behrens mit 298 Ringe. Auch der SV Posthausen II kam auf 887 Ringe. Nach der Sportordnung kann allerdings nur eine Mannschaft eines Vereins aufsteigen. Nicole Behrens schoss sehr gute 299 Ringe.

Der langjährige Landesligist und in der Saison 2022/23 in der Bezirksliga vertretende SV Holtebüttel kam auf Rang vier mit 884 Ringe. Der Verbleib in der Bezirksliga war durchaus möglich. Ursel Meyer schoss 298 Ringe und Monika Kuhnke kam auf 297 Ringe. Der Verbleib in der Bezirksliga lag nun an Johanne Intemann. Ihr Sportgerät hat während des Wettkampfes ein Defekt, mit einem Ersatzgerät (Luftgewehr) kam sie nur auf bittere 289 Ringe. Der SV Eitze (KSV Verden) wurde mit 884 Ringe Fünfter und der SV Kolenfeld (KSV Neustadt) kam auf 879 Ringe. Der SV Osterwald trat durch Ausfall in der Mannschaft zum Wettkampf nicht an.