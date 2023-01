SV Hönisch rüstet mit einem Quartett weiter auf

Von: Ulf Horst von der Eltz

Erst wurde Achmed Leilo vom SVV Hülsen geholt - jetzt kommt ein Quartett hinzu: Fußball-Kreisligist SV Hönisch verstärkt den Kader für den Rest der Saison mit vier weiteren Neuzugängen.

Hönisch – Das nächste Signal im Kampf um den zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga sendet der SV Hönisch – rund viereinhalb Wochen vor dem Beginn der Frühjahrs-Serie. Gleich ein Quartett an Neuzugängen präsentierte Ziad Leilo, sportlicher Leiter bei den Schwarz-Weißen, am Dienstag: Hamdin Özer, Hammat Turgay, Deniz Bilge und Gentian Gjikolli verstärken ab sofort den Kader von Trainer Waldemar Kammer. Nach der Verpflichtung von Achmed Leilo vom Bezirksligisten SVV Hülsen rüstet der Verein damit weiter auf.

Gjikolli nach der Saison zurück in die USA

Gentian Gjikolli ist kein Unbekannter beim SVH: Der 23-jährige Student war bereits im vergangenen Sommer als Zugang präsentiert worden, verabschiedete sich jedoch in die USA, wo er am Dodge City Community College in Kansas dank eines Stipendiums studiert. „Das Fernstudium erlaubt ihm, bis Ende August hier zur leben und uns damit bis zum Saisonende helfen zu können“, freut sich Leilo. Der ehemalige Langwedeler ist auf der rechten Seite für Abwehr oder Mittelfeld vorgesehen.

Ebenfalls in Hönisch hatte Hammat Turgay einst die Stiefel geschnürt, bevor es ihn vor drei Jahren zum SVV Hülsen zog. Dort schoss er in der zurückliegenden Saison der 1. Kreisklasse die Zweite mit 24 Treffern in die Kreisliga hoch, wo er bisher jedoch nur fünfmal zum Einsatz kam. „Ein klassischer Stürmer“, erhofft sich Leilo Torgefahr vom 27-Jährigen.

In der Abwehr angesiedelt war Hamdin Özer bis zur Saison 21/22 beim FC Verden 04 II, am Hubertushain hält er sich derzeit in der Altherren fit. In Hönisch soll der 30-Jährige allerdings weiter vorne spielen, wie Ziad Leilo betont: „Mit seinen fußballerischen Qualitäten dürfte er hinter den Spitzen eine Bereicherung sein. Wichtig ist, dass wir ihn auf köperlichen Stand bekommen.“

Länger Kontakt zu Deniz Bilge

Mit Deniz Bilge besteht schon seit längerem Kontakt, sowohl Coach Waldemar Kammer als auch Leilo wollten ihn bereits öfter zum SVH locken. „Jetzt hat es endlich geklappt, Deniz fühlt sich beim TSV Bierden nicht mehr so wohl und soll bei uns innen oder auf der Außenbahn verteidigen“, freut sich der sportliche Leiter über die Zusage des 24-Jährigen.