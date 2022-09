SV Hönisch kommt mit dem frischen Neuzugang Pisan Demli

Von: Björn Drinkmann

Ab sofort für den SV Hönisch am Ball: Pizan Demli kommt von Kreisliga-Konkurrent FSV Langwedel-Völkersen. © Privat

Zwei Derbys stehen am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga im Blickpunkt. Aufsteiger TSV Lohberg erwartet den TSV Brunsbrock, der SV Baden empfängt den TB Uphusen II schon zum Krisen-Gipfel. Darüber hinaus reist der SV Hönisch mit Neuzugang Pisan Demli, der aus Langwedel kommt, zum TSV Uesen.

TSV Lohberg - TSV Brunsbrock. „Wir hoffen auf ein gut besuchtes Derby und gehen davon aus, dass die Lohberger uns mit einer sehr breiten Brust empfangen wird,“ geht Brunsbrocks Nils Vierkant von einem heißen Tanz aus. Krankheitsbedingt werden Julius Ritz und Steffen Bokelmann wahrscheinlich fehlen. Genauso wie Hannes Luttmann (Urlaub). Als aktuell stärkste Mannschaft bezeichnet Lohbergs Trainer Ricardo Seidel die Roten Teufel: „Nur wenn alle Abläufe strikt umgesetzt werden, besteht die Möglichkeit zu punkten. Wir müssen schon einen guten Tag erwischen.“

TSV Thedinghausen - TSV Etelsen II. Beim Gastgeber füllt sich der Kader mit Urlaubsrückkehrern wieder auf. Lediglich Daniel Terentjew, Kevin Boss, Marlon Sassenberg und wohl auch Jan-Niklas Schalati werden Trainer Lutz Schröder fehlen. „Etelsen ist gut gestartet und als Zweite unberechenbar. Trotzdem wollen wir defensiv stabiler stehen und drei Punkte einfahren,“ so Schröder. Etelsens Andy Wilkens will die Pokalpleite unter der Woche schnell vergessen machen. „Jede Position muss 100 Prozent da sein, sonst wird das sehr schwer.“ befindet Wilkens, dem nur die Langzeitverletzten Dean Wundes, Sinan Toprak, Jan Nienstädt und Mark Muzelius fehlen.

TSV Uesen personell am Limit

TSV Uesen - SV Hönisch. „Wir fahren nach Uesen, um mit Punkten zurückzukehren. Uns ist bewusst, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist. Trotzdem brauchen wir uns nicht zu verstecken,“ ist bei Hönischs Trainer Waldemar Kammer das Selbstvertrauen nach gutem Start rauszuhören. Mit den Urlaubsrückkehrern Andreas Rudat, Geraldo Doko, Casper Baumgart und Alper Dogru hat er wieder mehr Optionen. Außerdem konnte er mit Pizan Demli auch noch einen kurzfristigen Neuzugang vom FSV Völkersen-Langwedel bekannt geben. Anders sieht es bei den punktlosen Uesenern aus. Mit erst einem Tor ist vor allem die Offensive schon etwas besorgniserregend. Allerdings hatte man mit Brunsbrock, Achim und Etelsen II auch nur Schwergewichte der Kreisliga als Gegner. Coach Benjamin Nelle: „Wir wollen Hönisch unter Druck setzen, aber es wird schwer, da wir personell am Limit sind und aktuell nur 13 Spieler zur Verfügung haben.“

SVV Hülsen II - TSV Achim. Für Hülsen steht der nächste Brocken an. „Wir müssen defensiv einfach viel besser stehen“, lautet die klare Devise von Trainer Koray Vurus. 13 Gegentore verdeutlichen das. Zumindest kehrt Kapitän Malte Schultze nach Gelb-Rot-Sperre zurück. Die Achimer wollen ihre Siegesserie fortsetzen. „Im Grunde können wir uns wirklich nur selbst schlagen,“ erklärt Trainer Sven Zavelberg, dem weiter Jonas Schnez und Ole Masuch urlaubsbedingt fehlen.

Langwedel hofft auf Maik Engberts

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Dörverden. Der Primus hat das freie Wochenende zur Regeneration genutzt. Trainer Sascha Lindhorst warnt vor den körperlich starken Dörverdenern. Er hat Urlaubsrückkehrer Nick Edelberg wieder dabei und hofft, dass es beim länger Verletzten Maik Engberts vielleicht schon wieder für einen Kurzeinsatz reicht. Gästetrainer Nils Pohlner wäre mit einem Zähler zufrieden. „Langwedel hat generell eine gute Truppe und mit Louis Gehrke im Zentrum einen starken Fußballer, den es gilt, aus dem Spiel zu nehmen,“ so Pohlner, dem Nils Deke und Dimitri Seibert wieder zur Verfügung stehen. Dafür fehlt Jonas Deblitz (Urlaub).

SV Baden - TB Uphusen II. Bereits am vierten Spieltag kommt es zu einem Krisenderby. Beide Teams haben noch keinen Zähler. Bei den Badenern ist die mangelnde Kondition ein großes Thema. Wenn diese gerade in der Hintermannschaft besser wäre, hätte man sicherlich schon den einen oder anderen Punkt eingefahren. Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici dagegen bemängelte, dass seine Mannschaft immer erst nach einem Rückstand anfängt sich zu wehren. „Es zählen jetzt keine Ausreden mehr. Wir müssen in Baden unbedingt anfangen zu punkten,“ so Kaldirici, der speziell vor Mittelstürmer Erdal Yüksel warnt: „Er steht immer richtig und trifft gefühlt jede Woche“. Es könnte also ein interessantes Duell werden. Beide haben Qualitäten im Offensivbereich.