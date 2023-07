Dauelser Sportwoche: SV Hönisch holt den Oehlrich-Cup

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Strahlende Gesichter zum Abschluss des Oehlrich-Cups: Dauelsens Vorsitzender Günter Gitz, die Kapitäne des TV Oyten II (3.), des TSV Brunsbrock II (4.), des Turniersiegers SV Hönisch, des TSV Bierden (2.) und Sponsor Stephan Oehlrich mit seinen Kindern (v.l.). © Verein

Der SV Hönisch hat bei der Sportwoche des TSV Dauelsen den Oehlrich-Cup gewonnen. Im Endspiel setzte sich das Team des Trainergespanns Cord Clausen/Koray Vurus mit 3:1 (1:1) gegen den Kreisliga-Rivalen TSV Bierden durch.

Dauelsen – Dritter des Turniers wurde der TV Oyten II, der den TSV Brunsbrock II im kleinen Finale glatt 6:0 (4:0) bezwang. Kreisliga-Aufsteiger TSV Bierden hielt in der ersten Halbzeit des Endspiels prima mit, ging sogar 1:0 in Führung. Aber Hönisch glich noch vor der Pause aus, riss sich in Hälfte zwei nach klarer Trainer-Ansage am Riemen und dominierte eindeutig. Resultat war ein 3:1-Erfolg. „Das Team ist verdienter Turniersieger geworden“, lobte Dauelsens Coach Jörn Liegmann den SVH.

Barning-Cup an TSV Bassen III

Im Barning-Cup fiel die Entscheidung durchs Torverhältnis. Sowohl der TSV Bassen III als auch der TSV Dauelsen II gewannen ihre Partien gegen die Erste des Gastgebers, die am Ende Dritter wurde, und den Vierten TSV Bierden II. Nach dem 1:1 im direkten Duell zu Beginn des Turniers schossen die Bassener, die mit zahlreichen Routiniers aus früheren Bezirksteams angetreten waren, in den nachfolgenden Partien das bessere Torverhältnis heraus. „Der große Kader hat es spielerisch gut gemacht“, zollte Jörn Liegmann Respekt.