SV Hönisch: Cord Clausen und Koray Vurus das neue Trainer-Duo

Auf gute Zusammenarbeit beim SV Hönisch: Trainer Cord Clausen, sportlicher Leiter Ziad Leilo, Vorsitzender Wolfgang Zehl und Trainer Koray Vurus (von links). © Verein

Der SV Hönisch geht mit einem neuen Trainergespann in die Saison: Cord Clausen und Koray Vurus treten beim Verdener Fußball-Kreisligisten die Nachfolge von Waldemar Kammer und Denis True an.

Hönisch – „Waldemar hat uns und die Mannschaft nach dem ersten Punktspiel nach der Winterpause in Baden informiert, dass er aus gesundheitlichen Gründen am Saisonende sein Amt als Trainer niederlegt und eine Pause einlegen will“, erklärt der 1. Vorsitzende Wolfgang Zehl. Gleichzeitig gab auch True seinen Abschied zum Saisonende als Co-Trainer bekannt.

Bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern fiel die Wahl bei den Schwarz-Weißen auf Clausen und Vurus als Trainergespann: „Sie kennen den Landkreis in- und auswendig“, erklärt Zehl und verweist auf Clausens Stationen in Etelsen, Blender und Hülsen. Beim SVV war Vurus bis Anfang des Jahres als Trainer der zweiten Herren in der Kreisliga tätig.

Die Mannschaft verfügt über viele talentierte Fußballer. Die Herausforderung besteht darin, dieses Talent anzuheben.

„Die Mannschaft verfügt über viele talentierte Fußballer. Die Herausforderung besteht darin, dieses Talent anzuheben“, erklärt Clausen, der zuletzt den Diepholzer Kreisligisten TSV Okel coachte. Er habe in der Rückrunde bereits einige SVH-Partien gesehen: „Diese Spiele hätte das Team für sich entscheiden müssen. Ziel ist es nun, die Sachen abzustellen, die mir aufgefallen sind“, erläutert Clausen, der mit dem SVH eine gute Rolle in der Kreisliga einnehmen will.

Dass diese Saison für alle Teams schwer wird, weiß auch der neue Trainer. „Die Bezirksligaabsteiger haben den Kreisligisten etwas voraus, insbesondere Riede und Rot-Weiß Achim“, lobt Clausen ergänzt, dass der TSV Bassen sein Titelfavorit sei.

Chef Wolfgang Zehl froh über das Gespann

Ähnlich sieht es der Kollege. „Es wird eine sehr spannende Saison. Ich halte sehr viel von der Mannschaft, da viel Potenzial in ihr steckt“, sagt Vurus, der viel Wert auf Disziplin und Fitness legt. „Das ist die Grundlage. Kicken können die meisten“, findet der 33-Jährige. „Wir übernehmen eine gute Truppe, mit der wir langfristig Erfolg haben wollen“, so Vurus, der sich bewusst für Hönisch entschieden hat. „Ich gehe diesen Schritt, um von Cord zu lernen. Wir ergänzen uns gut. Trotzdem hat Cord das letzte Wort“, sagt Vurus, der auch eigene Ideen mit einfließen lassen will. Beide hoffen auf einen guten Saisonstart.

„Wir sind froh, dass sie sich für uns entschieden haben. Mit Cord haben wir einen erfahrenen Trainer, der das Geschäft sehr gut kennt, und mit Koray einen jungen Trainer, der bereits Erfolge in Hülsen feierte“, lobt Zehl.